Пенсионеров планируют активно привлекать на рынок труда: какие вакансии и привилегии предлагают

Украинских пенсионеров активно привлекают к рынку труда из-за дефицита кадров, вызванного войной и миграцией молодежи. Их ищут на должности водителей, охранников, продавцов, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих.

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Об этом рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Украинскому радио". Министерство социальной политики Украины объявило новое стратегическое направление: привлечение пенсионеров к активному участию на рынке труда.

В центре этой инициативы – министр Оксана Жолнович, которая заявила, что пенсионный возраст не должен автоматически означать завершение трудовой жизни. Напротив, государство должно создать условия, при которых люди постарше смогут по желанию работать дольше, сохраняя финансовую стабильность и социальную активность.

"Мы должны изменить культуру восприятия старшего возраста. Ведь такие люди имеют опыт, пользуясь которым, они могут внести существенный экономический вклад", - подчеркнула Жолнович. Она подчеркнула, что в условиях войны и демографического кризиса пенсионеры – это не обуза, а реальный кадровый резерв. В рамках реализации Стратегии демографического развития до 2040 года Минсоцполитики внедряет:

налоговые стимулы для работодателей (снижение ЕСВ и НДФЛ);

(снижение ЕСВ и НДФЛ); профессиональное переобучение для пожилых людей;

для пожилых людей; услуги поддержанного проживания для тех, кто имеет физические ограничения или статус ВПЛ.

Особенно важно – поощрение бизнеса не увольнять работников почтенного возраста и активно их нанимать. Война, мобилизация и эмиграция молодежи повлекли за собой дефицит рабочей силы.

Именно поэтому правительство хочет привлечь к работе людей 60+, у которых еще есть силы, опыт и желание работать. По словам Жолновича, пенсия должна быть не обязательным завершением трудового пути, а исключением в тех случаях, когда человек не может работать физически.

По данным "OLX Работа", в 2024 году количество вакансий для пенсионеров выросло на 33%, а зарплата – до 20 000 грн. Это почти на уровне средней зарплаты по стране. Наиболее востребованы:

водители;

охранники;

продавцы;

уборщики;

кассиры;

грузчики;

менеджеры по продажам;

разнорабочие;

портные.

Особенно активно в сотрудничестве привлекаются малые предприятия – 29% из них нанимают пенсионеров как способ преодоления кадрового дефицита. Больше всего вакансий для пенсионеров сосредоточено в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре. Некоторые пожилые люди даже сменяют место жительства ради стабильной работы или работают дистанционно.

Работодатели постепенно отходят от возрастных стереотипов. Если раньше зрелость считалась ограничением, то сейчас она преимущество. Люди постарше ценятся за надежность, дисциплинированность и жизненный опыт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по состоянию на апрель 2025 года средняя зарплата составляет 24 тыс. грн. За год зарплата выросла на 20%, хотя за последний месяц уровень средней заработной платы не изменился.

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