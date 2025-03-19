В Украине расширили компенсации для работодателей: кто может получить выплаты и на что именно

В Украине расширена программа компенсаций для обустройства рабочих мест ветеранов с инвалидностью. Работодатели, самозанятые лица и ФЛП с инвалидностью смогут получить до 120 тыс. грн на специализированную мебель, технику, программное обеспечение, адаптивное освещение и другие необходимые средства для комфортной работы.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины. С 18 марта 2025 года в Украине вступили в силу изменения в программу компенсаций, значительно расширяющих возможности для трудоустройства ветеранов с инвалидностью.

Государственная служба занятости и Министерство экономики инициировали эти нововведения в ответ на запросы работодателей и самозанятых лиц. Теперь не только работодатели, впервые нанимающие лиц с инвалидностью, но и те, кто обустраивает рабочие места для своих работников-ветеранов, могут получить государственную компенсацию.

Ранее финансовая поддержка предоставлялась только тем работодателям, которые принимали на работу людей с инвалидностью и обустраивали для них рабочие места. Теперь компенсацию смогут получать:

работодатели, которые адаптируют рабочее место для возвращающихся на работу ветеранов с инвалидностью;

физические лица-предприниматели (ФЛП) с инвалидностью, в том числе получившие ранения во время войны;

самозанятые лица, обустраивающие рабочее место для себя.

Это значительный шаг к обеспечению равных возможностей для ветеранов, стремящихся вернуться к профессиональной деятельности после ранения. Программа включает широкий перечень затрат, связанных с устройством инклюзивного рабочего места. В него входят:

специализированная мебель и техника;

программное обеспечение для людей с нарушениями зрения и слуха;

подъемные платформы, лестничные гусеничные подъемники;

средства связи, тактильные материалы, адаптивное освещение;

услуги перевода на жестовой язык (онлайн и офлайн).

Срок подачи заявки на получение компенсации продлен с 90 до 180 дней после трудоустройства или адаптации рабочего места. Подать заявку можно двумя способами:

онлайн через портал Действие: работодатели и ФЛПы авторизуются, заполняют заявление, добавляют необходимые документы и представляют его в электронном виде;

работодатели и ФЛПы авторизуются, заполняют заявление, добавляют необходимые документы и представляют его в электронном виде; офлайн в центрах занятости: по месту ведения деятельности можно лично подать заявку.

С момента запуска программы в 2023 году компенсацию получили более 2000 работодателей, обустроивших более 2400 рабочих мест. В 2025 году уже трудоустроено около 450 человек с инвалидностью, а объем финансирования программы составил 167 миллионов гривен. Больше компенсаций получили работодатели из Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской областей и Киева.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, общая индексация пенсий в 2025 году принесет повышение выплат большинству лиц с инвалидностью – на 11,5%. Однако люди с инвалидностью с детства, получающие социальную помощь, не получат никакого увеличения выплат.

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