Индексация пенсионных выплат для украинцев: кого обойдет повышение и почему

Общая индексация пенсий в 2025 году принесет повышение выплат большинству лиц с инвалидностью – на 11,5%. Однако люди с инвалидностью с детства, получающие социальную помощь, не получат никакого увеличения выплат.

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Об этом рассказал бывший работник Пенсионного фонда Украины (ПФУ), а ныне независимый консультант Сергей Коробкин. С 1 марта 2025 года в Украине была проведена традиционная индексация пенсий.

Это означает, что выплаты большинству пенсионеров, включая лиц с инвалидностью, увеличились. Однако индексация касается не всех: люди с инвалидностью с детства, получающие социальную помощь, а не пенсию, останутся без повышения. Рассмотрим, кто получит увеличенные выплаты и насколько они возрастут.

Несмотря на общую индексацию некоторые категории людей с инвалидностью не получат повышения выплат. Это касается тех, кто получает не пенсию, а государственную социальную помощь из-за отсутствия трудового стажа. В частности, лица с инвалидностью с детства без индексации, и их выплаты останутся на уровне 2 361 гривны в месяц. Пенсионный эксперт Сергей Коробкин объясняет, что это вызвано отсутствием механизма для пересчета таких социальных выплат, не входящих в пенсионную систему.

Пенсии для большинства лиц с инвалидностью увеличатся на 11,5%, в том числе и по специальным законам, например для ликвидаторов аварии на ЧАЭС и военнослужащих. Конкретные цифры повышения:

минимальная пенсия для лиц с I группой инвалидности возрастет с 2980 до 3323 гривен;

возрастет с пенсия для II группы инвалидности повысится на 90% от расчетной пенсии по возрасту;

повысится на от расчетной пенсии по возрасту; пенсия для III группы инвалидности остается на уровне 50% от расчетной пенсии по возрасту.

Кроме этого, увеличится надбавка по уходу для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет. Она составит 40% от прожиточного минимума. Размер пенсии по инвалидности определяется на основе той суммы, которую лицо получило бы по возрасту в солидарной системе. Основные элементы расчета:

средняя зарплата в Украине за три года до выхода на пенсию;

коэффициент страхового стажа;

коэффициент заработка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 апреля будет проведен второй этап предусмотренного законом перерасчета пенсий. Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать и у которых с момента последнего расчета прошло не менее 24 месяцев (на 1 марта 2025-го).

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