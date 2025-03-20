В Трампе рассматривают 'план перезапуска' иностранной помощи: в Reuters узнали, как переформатируют USAID

Администрация Дональда Трампа рассматривает масштабную реформу системы иностранной помощи США. План предусматривает сокращение финансирования для ряда программ и сосредоточение ресурсов на стратегически важных для Вашингтона направлениях.

Видео дня

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters. Предложение появилось на фоне беспрецедентных усилий президента Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска по сокращению федерального правительства, которое, по их словам, нецелевым образом использует деньги налогоплательщиков в целях, не отвечающих интересам США.

Трамп приказал приостановить на 90 дней всю иностранную помощь США в первый день своего пребывания в должности. Это действие и дальнейшие предписания о прекращении работы, которые остановили многие программы Агентства США по международному развитию по всему миру, поставили под угрозу доставку жизненно необходимой пищи и медицинской помощи, повлекшие хаос глобальные усилия по оказанию гуманитарной помощи.

Само агентство USAID было в значительной степени расформировано, многие его сотрудники были отправлены в отпуск или уволены, а более 80% его грантов прекращены.

Обсуждаемый в Белом доме меморандум предлагает изменить саму структуру USAID – организации, которая с 1961 года отвечала за распределение американской помощи в разных странах мира. Вместо нее планируется создать Агентство США по международной гуманитарной помощи, которое войдет в состав Государственного департамента. Новый орган сосредоточится исключительно на гуманитарной помощи, реагировании на стихийные бедствия, глобальном здравоохранении и продовольственной безопасности.

Меморандум также предлагает, чтобы любые "политически ориентированные программы", такие как продвижение демократии, свобода вероисповедания и расширение прав и возможностей женщин, были переданы Госдепу.

"Мы стремимся реализовать внешнеполитические цели президента Трампа и госсекретаря Рубио, проявляя максимальную инновационность, гибкость и целеустремленность", – заявил представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о меморандуме.

Напомним, во вторник, 18 марта, в США федеральный судья признал, что Илон Маск и его Департамент по эффективности правительства (DOGE), вероятно, нарушили Конституцию. Речь идет о случае, когда они в одностороннем порядке закрыли Агентство США по международному развитию (USAID).

Как сообщал OBOZ.UA, США официально закрывают 83% программ USAID, заявил госсекретарь Марко Рубио. Причиной указывается расход десятков миллиардов долларов на цели, которые якобы либо вредили, либо не приносили Штатам пользы.

Сотрудникам Агентства США по международному развитию приказали уничтожить секретные документы и личные дела. Такой запрос поступил от и. секретаря USAID Эрики Карр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!