В Минобороны закупили зимнюю одежду для ВСУ на 1,3 млрд грн: СМИ обнаружили интересную деталь

С июля по август текущего года были подписаны несколько соглашений Министерства обороны о приобретении зимней одежды для военнослужащих на сумму 1,28 миллиарда гривен. Минобороны заказало умундирование для не менее 235 тыс солдат.

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Об этом сообщают "Наші Гроші", со ссылкой на данные в системе "Прозорро". Часть тендеров пришлось отменить из-за отклонения министерством всех предложений участников.

"Брюки заказывали по цене от 2 046 до 2 598 гривен за штуку (56-71 долларов по курсу Нацбанка), куртки - по 2 823-3 274 грн (77-90 долларов по курсу Нацбанка)", – говорится в сообщении.

Итак, десять украинских компаний были выбраны для выполнения данных контрактов. Примечательно, что большинство из них уже имели опыт сотрудничества с Министерством обороны в качестве поставщиков.

Издание отмечает, что одной компании удалось существенно увеличить свои тендерные успехи.

"Речь идет об ООО "Ника-текст плюс". До вторжения эта фирма выиграла тендеры на сумму менее 10 млн грн. А сейчас сразу получила заказ на 222 млн грн. Киевская фирма "Ника-тест плюс" принадлежит Богдане Сидоренко из Одессы. По данным аналитической базы "Clarity-project", контактным лицом фирмы была Мария Гадач", – сообщают "Наші Гроші".

Согласно данным из системы "Youcontrol", зарегистрированной информации, в реестрах присутствует запись о Гадач Марии Алексеевне.

Из источника также можно узнать, что это имя соответствует бывшим директорам ООО "Издательство "Мега-пресс" – Юрию Ганже, Олегу Свирку и Евгению Скляру.

Олег Свирко в 2015 году возглавлял тендерный комитет Министерства обороны. Мария Гадач в тот период работала в Департаменте закупок Минобороны, объясняет издание.

"В марте 2023 года Свирко был избран в состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины от общественной организации "Сороритас". Эта организация основана Татьяной Локацкой и Кристиной Морозовой, известными как спикеры партии "Демократический топор", – подчеркивают "Наші гроші".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Резников предложил оппонентам пари: если окажется, что МО Украины действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, он подает в отставку.

– Радина и Ткач в ответ выдвинули министру обороны новые условия. Нардеп предложила ему до 09:00 28 августа опровергнуть якобы коррупционные закупки. "Опровергнете – я сложу мандат сразу после принятия закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников", – заявила она. Журналист в свою очередь заявил, что прекратит писать, "когда последний внутренний палач украинского общества забьется в угол".

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