Должность министра против депутатского мандата и карьеры журналиста: Резников предложил критикам Минобороны пари – СМИ

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на критику по закупке летних курток для ВСУ вместо зимних. В результате он предложил оппонентам пари. Резников заявил, что если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, он подает в отставку.

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Об этом пишет "Бабель". Однако, по словам Резникова, если же окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не пожилых, то народная депутат Анастасия Радина должна составить мандат, а журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач уйти из издания "Украинская правда" и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.

Кроме того, Резников заявил, что при разборе ситуации Минобороны предоставит все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, "чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества".

Арбитрами в паре Резников приглашает Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики, а наблюдателями – редакции украинских изданий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что готов уйти в отставку с должности главы оборонного ведомства. Однако сделать это сможет только после победы в войне с Россией.

Также ранее главу Министерства обороны Алексея Резникова призвали уйти в отставку на фоне скандалов в ведомстве по закупке продуктов для военных. Сам он признал, что министерство с начала войны так и не смогло организовать закупку обеспечения для Вооруженных сил Украины через систему ProZorro.