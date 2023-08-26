Председатель Комитета Рады и журналист Ткач ответили на пари Резникова: выдвинуто новое требование

Председатель Комитета по антикоррупционной политике в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина и журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач отреагировали на предложение пари министра обороны Алексея Резникова. В частности, политик поставила условие, в каком случае она может сложить мандат.

Видео дня

В то время как Ткач подчеркнул, что уйдет из издания и прекратит заниматься журналистикой, только тогда, "когда последний внутренний палач украинского общества забьется в угол". Собственные реакции на пари чиновника Радина и Ткач опубликовали в Facebook.

"Чего министр точно не должен делать (в военное время. - ред.) – то терять время (за которое украинцы платят жизнями) на борьбу с журналистами (которые уже помогли сэкономить 10 млрд грн средств для обеспечения армии)", – написала нардеп.

Она предложила Резникову до 09:00 28 августа опровергнуть якобы коррупционные закупки курток для украинской армии.

"Опровергнете – я сложу мандат сразу после принятия закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников, в частности военкомов и горе-закупщиков для армии (против последнего вы выступаете лично"), – написала Радина.

Напомним, Резников предложил своеобразное пари в ответ на критику по закупке летних курток для ВСУ вместо зимних. Он заявил, что если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, он подает в отставку.

Однако, по словам Резникова, если же окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то народная депутат Анастасия Радина должна сложить мандат, а журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач – уйти из издания "Украинская правда" и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Минобороны подтвердило, что закупило куртки якобы турецкой компании Vector Avia на 30 млн долларов. Это те же куртки, которые, согласно данным экспертизы, не могут использоваться по назначению. Вместо зимних курток в Украину ввезли некачественный товар, а при пересечении границы цена взлетела в три раза. ВСК фактически подтвердила коррупцию в МО. Что известно об очередном масштабном скандале, читайте в материале.

– Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал возможность отставки с должности министра обороны Алексея Резникова. Так, лидер государства заявил, что говорить на эту тему он будет в том случае, когда будет подписан соответствующий указ об отставке.