В Германии задержали принадлежащее РФ судно: что известно

В порту немецкого города Росток сотрудники таможни задержали судно Атлантик Навигатор II из страны-террористки России. Судно перевозило грузы, находящиеся в списках санкционных Европейского Союза (ЕС).

Об этом говорится в материале газеты Ostsee Zeitung. В Управлении портов и моряков Ростока заявили, что из-за наличия на борту товаров, запрещенных к ввозу ЕС, судно получило распоряжение таможни о задержании.

Покидать гавань запрещено. Судно шло под флагом Маршалловых островов.

Общая стоимость груза судна оценивается примерно в 40 миллионов евро. На борту также находилась березовая древесина, поставленная лесоперерабатывающей компанией "Свеза".

Она входит в холдинг "Северсталь" попавшего под санкции Запада российского бизнесмена Алексея Мордашова. В октябре 2022 года он передал контрольный пакет "Свези" менеджменту компании.

OBOZ.UA писал ранее о том, что в Европейском Союзе признали существование проблемы обхода санкций, введенных в отношении российской экономики. Именно поэтому в следующем санкционном пакете большое внимание будет уделено именно третьим сторонам, от которых РФ получает поддержку.

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