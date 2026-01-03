В Германии призвали возвращать беженцев в Украину: кого может касаться новое правило

Немецкий Христианско-социальный союз (ХСС) выступил за резкое ужесточение миграционной политики страны – ограничение социальных выплат и депортацию беженцев, в частности украинцев и сирийцев. В случае с гражданами Украины домой призывают отправить мужчин призывного возраста, потому что они "должны сделать свой вклад в защиту своей страны".

Видео дня

За это выступает руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн. Об этом пишет Merkur, ссылаясь на проект решения ХСС для зимнего совещания партии, которое пройдет на днях в монастыре Зеон в Баварии.

Также ХСС хочет, чтобы беженцам не позволяли возвращаться домой – речь идет об "отпуске на родине". Там отмечают – если беженец едет в свою страну, он автоматически теряет статус беженца, "поскольку своими действиями он опровергает необходимость защиты".

Среди экспертов этот вопрос является противоречивым, учитывая ситуацию в Афганистане и Сирии. Существует также мнение, что пробное возвращение может способствовать постоянной готовности к выезду.

Кроме того, в партии настаивают на финансовом участии искателей убежища в расходах на пребывание. В проекте решения указано, что для всех искателей убежища – это касается и украинцев, прибывших в ФРГ с апреля 2025 года – будет действовать правило, что их возможные активы будут "привлекаться для покрытия расходов на пребывание в Германии".

Какие еще ограничения требует ввести ХСС

Проект резолюции требует быстрого возвращения большинства беженцев, в частности сирийцев, в страны происхождения. В документе говорится о "расширении кампании депортаций" в 2026 году, которая должна состояться "с помощью регулярных рейсов, в том числе в Сирию и Афганистан". Социальные выплаты для лиц, которые обязаны выехать из страны, должны быть уменьшены до конституционного минимума.

"Гражданская война в Сирии закончилась. Страна находится на стадии восстановления. В то же время для большинства сирийцев, которые из-за войны получили временное право на проживание в Германии, исчезает основание для защиты. Эти люди нужны на родине", – говорится в проекте решения.

В отношении тех, кто не выезжает добровольно, "необходимо как можно быстрее начать процедуру возвращения". Отмечается, что первым шагом, независимо от этого, должно быть последовательное депортирование правонарушителей.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Иоганн Вадефуль, который посетил Сирию, назвал разрушения там даже хуже, чем в Германии в 1945 году. Он считает, что массовое добровольное возвращение невозможно; люди там "вряд ли смогли бы жить с каким-то настоящим достоинством".

При этом новый лидер парламентской группы ХСС Гофманн своим предложением четко дает понять, что это не будет политикой коалиции.

В ХСС считают, что параллельно с этим Европе нужно действовать быстро. Необходимо создать "центры возвращения в странах за пределами ЕС для искателей убежища, которым было отказано, и чьи страны происхождения отказываются их принять".

В партии настаивают на повторном внедрении Дублинских правил, согласно которым ответственность за процедуры предоставления убежища несут страны, в которые впервые прибывают беженцы.

"Нам нужно создать центры вторичной миграции. Для этих лиц должны действовать обязанности по проживанию и пребыванию. Существует право на убежище в Европе, но нет права на убежище в желаемой стране", – заявляют в ХСС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше с 4 марта 2026-го для украинских беженцев перестанут действовать особые правила. Закон, который предоставляет украинцам особые права, перестанет действовать.

Мы также писали о том, что поддержку украинских беженцев Латвии в 2026 году сократят до менее чем 40 млн евро, что на 40% меньше, чем в предыдущем году. В правительстве это назвали максимумом, который смогли выделить в нынешних условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!