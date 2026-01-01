Польша в 2026-м лишит украинских беженцев особого статуса: названа дата

В Польше с 4 марта 2026-го для украинских беженцев перестанут действовать особые правила. Закон, который предоставляет украинцам особые права, перестанет действовать.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Марцин Пшидач из Канцелярии польского президента заявил: "Когда масштаб превышает возможности инкультурации, то начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани – больше принимать не можем". В то же время президент страны Кароль Навроцкий уже сообщил, что в последний раз подписал закон о поддержке украинских беженцев.

Срок действия этого закона – 4 марта 2026-го. Это даже меньше, чем рекомендует ЕС. Однако политика Польши меняется. С одной стороны, польские власти заинтересованы в том, чтобы в стране даже после завершения войны остались те, кто работает и вносит свой вклад в развитие польской экономики (и на самом деле уплаченные украинцами налоги уже компенсировали всю выплаченную беженцам помощь). С другой – Польша стремится, чтобы украинцы ассимилировались и не были бременем для государственного бюджета. И, кажется, такая государственная политика – общая для ряда европейских стран.

В законе перечислены конкретные льготы, которые не будут доступны гражданам Украины, которые не работают в Польше, а именно: медицинская реабилитация, программы лечения наркомании, программы здравоохранения, вопрос о приобретении рецептурных лекарств и другие льготы, связанные с медициной, например стоматологические услуги.

За годы войны для поляков такое большое количество новоприбывших украинцев превратилось в проблему. Недавно Национальное статистическое управление Польши (CBOS), проведя соцопрос, заявило: за время войны количество поляков, которые поддерживают принятие украинских беженцев, снизилось с 94% (в 2022-м) до 53% (сейчас).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Нидерландах гуманный прием украинских беженцев находится под угрозой из-за переполненных центров и неудовлетворительных условий проживания. После 2027 года государство прекратит гарантировать жилье и базовую поддержку, переложив ответственность на самих украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!