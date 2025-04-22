В Дії появится новая важная функция: кто сможет воспользоваться

Украинские автомобилисты получили расширенные возможности на платформе Дія. Теперь им не нужно ехать в сервисный центр МВД для замены свидетельства регистрации транспортного средства – это можно будет сделать в мобильном приложении.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Пока что новая функция находится на этапе бета-тестирования, к которому приглашают всех желающих, чтобы разработчики убедились, что все работает как следует.

Отмечается, что восстановить утраченный или поврежденный документ, обновить его из-за изменения персональных данных или автономеров можно будет сделать в несколько кликов в приложении.

быть зарегистрированным на портале Дія;

открыть раздел "Замена техпаспорта";

заполнить короткую форму, указав имя и контактные данные;

Украинцам, не отвечающим определенным требованиям, могут отказать в участии в тестировании.

18 или более лет;

РНОКПП (налоговый номер) в Дії ;

биометрический документ в приложении Дії (паспорт или вид);

авто и свидетельство о его регистрации в Дії.

"Станьте одним из первых, кто заменит техпаспорт онлайн – без очередей, записей и лишних поездок. А еще получите готовый документ с доставкой в ближайшее отделение "Укрпочты", – отметили разработчики.

Стоит знать, что это не единственная функция для автомобилистов в Дії – они могут переоформить через мобильное приложение свои транспортные средства. При этом они могут получить специальные регистрационные знаки – серии "DI". Впрочем, получать их необязательно и по желанию можно оставить свои старые знаки.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Дії вскоре можно будет сдать онлайн-экзамен на водительское удостоверение. Особенностью новой системы станет использование встроенного искусственного интеллекта, который сможет анализировать поведение человека во время сдачи теста. Это позволит контролировать добродетель прохождения экзамена без участия инспектора. Модель искусственного интеллекта будет фиксировать подозрительные действия, например, посторонние движения, взгляд в сторону или смену голоса, что может свидетельствовать о попытке обмана. Такой подход уже используется в онлайн-образовании и показывает высокую эффективность.

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