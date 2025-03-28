В Украине появились новые номера авто: что означают

На дорогах Украины все чаще появляются авто с номерами серии "DI". Такие регистрационные знаки представляются владельцам транспортных средств (ТС), которые переоформляют свои автомобили через мобильное приложение Дія. При этом владельцам ТС не обязательно получать номера серии "DI" – при желании они могут свои старые знаки.

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Как рассказали в самой Дії, подать заявление на получение услуги можно в несколько способов. В частности:

лично;

через законного представителя;

заполнив заявление на получение услуги онлайн по ссылке.

"Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий осуществляются в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины, центрах предоставления административных услуг по результатам чего заявитель получает свидетельство о регистрации транспортного средства, номерных знаков или учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок", – отметили в Дії.

В свою очередь, аналитики avtosota отмечают: стоимость перерегистрации ТС в Дії составляет 1 105 гривен. В цену входят:

стоимость бланка свидетельства;

новых номеров.

"Дополнительно нужно будет оплатить услуги почты за доставку номерных знаков и техпаспорта. Что увеличивает общую стоимость примерно до 1 500 грн", – говорится в сообщении.

OBOZ.UA же ранее сообщал: также в Украине будут появляться авто с номерами серий "ED", "DC" и "PD" – их будут выдавать тем, кто регистрировал автомобили онлайн. Так:

"ED" и "DC" будут использоваться для автомобилей, оформленных в электронном кабинете водителя МВД.

"PD" (как и "DI") – в случаях, когда авто регистрировали через систему госуслуг Дія (как в приложении, так и на портале).

В то же время, отметим интересный факт, жители Черкасской области имеют возможность разъезжать на авто со "стильным" буквенным сочетанием "DI .... IA". Дело в том, что "IA" является кодом именно этой области. И в сочетании с серией "DI" они создают сочетание, которое можно прочитать как, собственно, "Дія".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут самостоятельно выбирать и покупать "красивые" номерные знаки для своего транспорта. Однако за это придется заплатить немалые деньги. Самые дешевые комбинации стоят 4800 грн, самые дорогие – 96 000 грн.

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