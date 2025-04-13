В Дії планируют запустить новую услугу для украинцев: какую именно и что нужно знать

В приложении Дія вскоре появится возможность сдать онлайн-экзамен на водительское удостоверение. Справедливость тестирования будет контролировать встроенный искусственный интеллект, отслеживающий поведение пользователя во время экзамена.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Онлайн-экзамен планируется запустить в формате пилотного проекта.

Особенностью новой системы станет использование встроенного искусственного интеллекта, который сможет анализировать поведение человека при сдаче теста. Это позволит контролировать добросовестность прохождения экзамена без участия инспектора. Модель искусственного интеллекта будет фиксировать подозрительные действия, например посторонние движения, взгляд в сторону или изменение голоса, что может свидетельствовать о попытке обмана. Такой подход используется в онлайн-образовании и показывает высокую эффективность.

По словам Михаила Федорова, главная цель – сделать все услуги для водителей полностью онлайн. Министерство уже запустило электронную услугу купли-продажи автомобиля, а теперь планирует усовершенствовать процесс получения водительских прав. Ожидается, что это позволит значительно уменьшить нагрузку на сервисные центры МВД, снизить уровень коррупции и повысить удобство для граждан, особенно проживающих в отдаленных регионах.

Если пилотный проект покажет успешные результаты, онлайн-экзамен станет доступным широкому кругу граждан. В перспективе в приложении Дія могут появиться и другие функции, связанные с транспортом и водительскими правами, в том числе онлайн-обучение, консультации, тренировочные тесты и даже фиксация практической части экзамена с помощью видеоаналитики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в систему государственных услуг Дія после технических работ вернули три важные функции. Две из них – для физлиц-предпринимателей (ФЛП): внесение изменения в данные и получение выписки из Единого госреестра. Третья услуга – справки о недвижимости.

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