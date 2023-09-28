УЗ стоит снизить тарифы на грузовые перевозки, чтобы поддержать украинскую промышленность, – Каленков

Государственные монополии, в число которых входит "Укрзалізниця", должны придерживаться общей государственной политики и поддерживать работу бизнеса и промышленности, ведь время сейчас очень тяжелое. Одним из таких стимулирующих факторов может стать снижение тарифа на перевозки. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя инициативу УЗ повысить тариф на грузовые перевозки.

"Для поддержки экономики и бизнеса, который еще работает, тарифы УЗ нужно понижать. Предприятия сейчас делают просто невозможные вещи, сохраняя рабочие места, платя людям зарплату и сохраняя производство. И в том числе - пользуясь услугами" Укрзалізниці".

"Укрзалізниця"должна понимать, что повышая тарифы, она убивает те остатки предприятий, которые все еще работают, и в итоге ей самой возить будет нечего", - подчеркнул Каленков.

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В то же время он акцентировал на необходимости взвешенной государственной политики, направленной на финансовое оздоровление компании УЗ – в том числе помощи в привлечении средств западных инвесторов.

"Государственная политика должна быть правильной. Нужно просить партнеров выделить средства именно на поддержание "Укрзалізниці", которая в том числе выполняет военные заказы. И за счет направления денег на "Укрзалізницю" от государства, за счет субсидирования, компания сможет свои тарифы на перевозки понизить. Это позволит предприятиям, которые пользуются услугами зализныци, продолжать работать", - пояснил Каленков.

Напомним, на днях стало известно о намерении "Укрзалізниці" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%. Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что повышение тарифа на железнодорожные грузовые перевозки приведет к удорожанию себестоимости украинской продукции, а затем – к потере позиций на международных рынках сбыта. Учитывая, что промышленность и так находится в тяжелом экономическом состоянии, очередное повышение тарифов на перевозку должно быть обязательно согласовано с бизнесом.