В Украине запустили новый поезд в популярном направлении: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярный среди туристов карпатский регион – между Одессой и Раховом в Закарпатской области. Первая поезда запланирована на 3 февраля – из Одессы. Поезд получил номер 26/25. Билеты же на него уже продают – и в плацкарт на рейс 3 февраля из Одессы они стоят 311 грн. Впрочем, разбирают их активно – уже сейчас на эту поездку билетов осталось считанное количество.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд принимает участие в программе "3 000 километров по Украине", которая предусматривает, что каждый гражданин сможет бесплатно проехать до 3 000 км поездами внутри страны в течение года.

"Учитывая стабильно высокий спрос на путешествия с юга Украины в Карпатский регион, "Укрзалізниця" назначает новый поезд дальнего сообщения №26/25 Одесса – Рахов", – говорится в сообщении.

Расписание движения нового поезда

Поезд будет курсировать ежедневно. Первые рейсы состоятся:

3 февраля – из Одессы.

Отправление – 18:38. Прибытие в Рахов – 13:20.

4 февраля – из Рахова.

Отправление – 14:21. Прибытие в Одессу – 08:38.

Маршрут поезда будет проходить через ряд населенных пунктов. В частности:

Подольск.

Вапнярку.

Жмеринку.

Хмельницкий.

Тернополь.

Львов.

Ивано-Франковск.

Яремче.

Татаров-Буковель.

Ворохту.

Ясиню.

Квасы.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 3 сентября из Киева билеты продают в вагоны люкс, купе, плацкарт, женские и детские купе. При этом разбирают их достаточно активно. Так, на рейс 3 февраля по состоянию на вечер 25 января осталось лишь несколько билетов в:

Плацкарт – по 311 грн.

Купе и женское купе – по 749 грн.

Где купить билеты

В официальном приложении "Укрзалізниці".

На сайте.

В кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЭПЛ9Т-011. Он будет курсировать в Киевской агломерации в направлении Тетерева, Нежина, Гребинки, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.

