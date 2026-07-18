"Укрзалізниця" может потерять более 10% грузов горно-металлургического комплекса – "Укрметаллургпром"

Повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" ухудшит положение горно-металлургических предприятий, часть которых уже остановила или сократила производство.

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Об этом заявил президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет "Экономическая правда".

По расчетам "Укрзалізниці", после пересмотра тарифов доставка тонны руды на среднее расстояние подорожает на 160,4 грн – до 604 грн. Каленков отмечает, что экспортеры не смогут просто добавить эти расходы к цене продукции, поскольку стоимость руды и металла определяет мировой рынок. Поэтому подорожание железнодорожной логистики напрямую приведет к сокращению доходов предприятий.

"Сейчас иметь такой бизнес в Украине – это просто сжигать деньги", – отметил Каленков.

По его словам, новые тарифы накладываются на другие проблемы отрасли: цены на электроэнергию, торговые ограничения и введение в ЕС механизма CBAM – углеродного налога на импорт отдельной продукции. Часть предприятий в Кривом Роге, Марганце, Никополе и Запорожье уже остановила или сократила объемы производства.

Каленков прогнозирует, что из-за очередного подорожания "Укрзалізниця" может потерять более 10% грузов горно-металлургического комплекса. Предприятия, которые могут перейти на автомобильный транспорт, уже делают это, тогда как для металлургов, горняков и химиков такой альтернативы зачастую нет.

"Все, кто мог уйти от "Укрзалізниці", сделали это, а те, кто не может, просто будут останавливать производства. Не смогут уйти химики, металлурги и горняки", – подчеркнул он.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец отметил, что финансовые проблемы АО "Укрзалізниця" нельзя решить очередным повышением грузовых тарифов, ведь их причина кроется не в грузовом сегменте, а в хронической убыточности пассажирских перевозок.