'Укрнефтебурение' попросило суд отменить решение, остановившее добычу на Сахалинском месторождении

Из-за остановки добычи на месторождении государство будет ежегодно терять почти 500 млн куб. м газа и около 10 млрд грн. Шестой апелляционный административный суд получил возможность исправить катастрофическую ситуацию, сложившуюся из-за остановки Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Из-за чего государство будет ежегодно терять почти 500 млн куб. м газа и около 10 млрд грн поступлений в госбюджет, это, в частности, дивиденды, рента, НДС и налог на прибыль. ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" просит суд отменить решение, которое остановило добычу на Сахалинском месторождении из-за вновь открывшихся обстоятельств.

Госгеонедра, которое в 2023 году обратилось в Киевский окружной административный суд с заявлением о повороте решения Окружного административного суда от 2009 года, обосновало значительный пропуск обращения в суд письмом Государственного бюро расследований (ГБР), которое, по их утверждению, потребовало, чтобы Госгеонедра аннулировали спецразрешение.

Однако в феврале 2024 года информационное агентство NADRA.INFO опубликовало статью под названием "ГБР не просило останавливать Сахалинское месторождение и расследует служебную халатность Госгеонедр". Журналисты направили журналистский запрос в Государственное бюро расследований.

В ответном письме на журналистский запрос ГБР отмечает: "...органом досудебного расследования не поднимался перед Госгеонедрами вопрос о необходимости подачи в порядке административного судопроизводства заявления о повороте выполнения указанного решения суда путем аннулирования специального разрешения №6349". Кроме того, в данном письме ГБР сообщает, что "Главным следственным управлением проводится досудебное расследование по уголовному производству, начатому по материалам Государственного бюро расследований, по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Государственной службы геологии и недр Украины своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия, то есть по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины".

Государственный орган фактически не имел никаких оснований для возобновления пропущенных сроков, однако ему удалось ввести судей в заблуждение. Наличие информации от ГБР, свидетельствующей о безосновательности восстановления сроков Госгеонедра, является вновь открывшимся обстоятельством по данному делу и основанием для пересмотра постановления Шестого апелляционного административного суда, по которому была остановлена ​​добыча на Сахалинском месторождении.

Учитывая это, "Укрнефтебурение" обратилось с соответствующим заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Шестого апелляционного административного суда и просит пересмотреть дело, отменить это постановление, а поданное в 2023 году заявление Госгеонедра оставить без рассмотрения.

Краткая хронология: 2009 год – Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд обязывают Госгеонедра выдать спецразрешение. 2010 год – Госгеонедра выдают спецразрешение "Укрнефтебурению".

2019 год – Верховный Суд отменяет решение первой и апелляционной инстанции и обязывает Госгеонедра повторно рассмотреть заявление "Укрнефтебурения" о выдаче нового спецразрешения на ту же площадь. "Укрнефтебурение" самостоятельно обращается с заявлением в Госгеонедра и получает новое спецразрешение.

2023 год – через 3,5 года после принятия Верховным Судом постановления, Госгеонедра обращается в Киевский окружной административный суд с заявлением о повороте исполнения судебного решения 2009 года, в котором почему-то уже просит аннулировать спецразрешение 2019 года. Киевский окружной административный суд возобновляет процессуальные сроки из-за якобы наличия письма Государственного бюро расследований, но отказывает в удовлетворении заявления, поскольку спецразрешение 2019 года было выдано за пределами исполнения судебного решения 2009 года. Госгеонедра идут в апелляцию, и Шестой апелляционный административный суд отменяет спецразрешение "Укрнефтебурения". 2024 год – выясняется, что ГБР никоим образом не требовало от Госгеонедра подавать заявление в 2023 году и аннулировать спецразрешение УНБ.

23 мая 2023 года Кабинет министров Украины согласился с предложением АРМА и Минобороны о передаче арестованных активов ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" в управление ПАО "Укрнафта". 29 июня 2023 года Антимонопольный комитет Украины разрешил передачу активов УНБ "Укрнафте".

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".