Украинцам стали приходить третьи платежки за газ: за что придется по-новому заплатить

В Украине этой осенью приходят первые платежки за техосмотр внутридомовых систем (т.н. "третья платежка за газ"). Согласно новым правилам в 2024-м либо та сертифицированная компания, которую выбрали жильцы многоэтажки, либо занимающиеся распределением газа (чаще всего филиал "Газмережі") должны осмотреть и проверить " газовые трубы" дома.

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Плата зависит от газового оборудования, состояния сетей, количества квартир в доме. Об этом говорится в разъяснении ГазПравды. График проведения техосмотра и стоимость работ указана на сайте филиала "Газмережі". Например, в одном из домов в Ривно техосмотр должен проводиться раз в три года, а его стоимость в пересчете на квартиру – около 100 грн.

Итак, в таком доме придет платежка размером чуть больше 100 грн. Следующая плата за техосмотр будет через три года. Богдан Гук, главный инженер Львовского филиала "Газмережі" объяснил: еще в 2018-м ответственность за внутренние сети возложила на владельцев домов. Часть из них заключила договоры со специализированными организациями, а часть ничего не делала.

"По статистике, в каждом проверяемом доме специалисты фиксируют десятки утечек...Уже устранили 100 тыс. утечек", - говорится в сюжете издания. Стоимость ТО зависит от дома, коммуникаций, газоиспользующего оборудования и т.д.

Платежку пришлют после факта выполнения работ. Графики обнародованы на сайтах филиалов "Газмережі". Там тоже покажут ориентировочную стоимость.

В обслуживание входит: осмотр газопровода, проверка на плотность, испытание под давлением, осмотр газового оборудования, обслуживание запорных устройств. Все это гарантирует безопасное использование газа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно своевременно рассчитываться с компанией – до 15 числа каждого месяца.

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