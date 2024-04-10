Украинцам разрешают платить за газ меньше, чем указано в платежке: как получить скидку

Клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно вовремя рассчитываться с компанией –до 15-го числа каждого месяца.

Об этом рассказали в самом "Нафтогазе". Отметив:

дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце;

саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Впрочем, следует помнить: размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т. е. чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Сколько нужно будет заплатить за газ за март

За март украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что и в предыдущие месяцы. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не изменятся.

В то же время из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. Так, по данным ГазПравды, в марте они колебались от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Впрочем, не стоит забывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. И она разная в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Украине действуют те же тарифы. И, по ожиданиям, не изменятся они и в мае.

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