В Украине кардинально пересчитают цены на сигареты: когда пачка будет стоить больше 170 грн 

В Украине в первом чтении приняли законопроект №11090, который приведет к значительному повышению цен на сигареты. После первого этапа повышения акцизов, который может произойти уже в 2024-м, пачка сигарет средней ценовой категории может подорожать с 87,14 до 92,8 грн.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован, через четыре года пачка сигарет будет стоить около 173 грн . Акциз зафиксирован в евро, поэтому для оценки стоимости мы учитывали прогноз курса гривны, опубликованный МВФ. Кроме того, в прогнозе использован курс доллара к евро 1,07/1.

Итак, согласно расчетам редакции:

к пересмотру правил – 87,14 за пачку (согласно Госстату)

в 2024-м – 92,8 грн за пачку;

в 2025-м – 127,4 грн за пачку;

в 2026-м – 142,1 грн за пачку;

в 2027-м – 155,8 грн за пачку;

в 2028-м – 173,6 грн за пачку.

Итак, когда изменения примут, ожидается увеличение поступлений от сигарет в 2025-м в размере 612 млн грн, в 2026 году дополнительно в бюджет должно поступить 5 млрд грн, в 2027 году - 9,3 млрд грн, в 2028 году - 13,8 млрд гривен . Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады рекомендовал принять документ с определенными изменениями.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине установили нормы продажи сигарет и алкоголя в одни руки. Это касается только одного вида магазинов.

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