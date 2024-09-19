Украинцам будет труднее пересечь границу: в пункте пропуска в Венгрию могут образоваться очереди

Украинцам будет труднее выехать в Венгрию – на пункте пропуска "Чоп – Захонь" будут проводиться дорожные работы, поэтому движение легковых автомобилей и грузовиков за границу будет частично ограничено. Ремонт дорожного покрытия продлится две недели, начиная с 19 сентября.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины. Пограничники отметили, что ремонтные работы производятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).

"В связи с проведением ремонта дорожного покрытия в зоне таможенного контроля пункта транспорт будет двигаться только двумя полосами из пяти имеющихся. Соответственно, это повлияет на их оформление и пропуск через границу. Поэтому просим заинтересованных лиц и перевозчиков учесть данную информацию", – сообщили таможенники.

Кроме того, до 5 октября частично ограничен пропуск транспортных средств через пункт "Солотвино – Сигету-Мармацией" на украинско-румынской границе. Причина – аварийная ситуация на мосту из-за реки Тиса и ремонтных работ на нем.

В то же время на пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе с 3 сентября ввели ограничение на движение транспорта в сторону Украины, что может замедлить пересечение границы. Причина – проведение ремонтных работ. Ожидается, что они продлятся до 30 ноября.

Также на пограничном переходе в Дорогуску ведется ремонт покрытия, в связи с чем возникли проблемы с движением транспорта. Ожидается, что ремонтные работы там продлятся до 14 ноября.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что в Украине планирует изменить порядок въезда иностранных граждан – в частности, жителей некоторых стран обязут заранее сообщать о намерении пересечь границу. Ужесточить контроль планируют незадолго до еврейского Нового года, когда в Умани ожидается немало паломников из других стран.

В частности, Совет по вопросам нацбезопасности и обороны предлагает усилить пограничный и миграционный контроль на время действия военного положения. Для этого СНБО предлагает составить перечень стран, имеющих с Украиной безвизовый режим въезда, и чьи граждане обязуются в установленном порядке подавать электронное сообщение о намерении въехать в Украину.

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