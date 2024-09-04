Украинцев не будут пропускать на границе: какой пункт будет частично закрыт

На украино-румынской границе частично приостановит пропуск транспортных средств пункт "Солотвино – Сигету-Мармации". Причина – аварийная ситуация на мосту через реку Тиса и ремонтные работы на нем.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили:

ограничения будут продолжаться в течение месяца, начиная с 5 сентября 2024 года;

пропуск транспортных средств будет остановлен с 10:00 до 15:00 с понедельника по пятницу.

"Пешеходное движение в данном пункте пропуска останавливаться не будет. Просим учесть вышеперечисленную информацию при планировании своих поездок", – говорится в сообщении.

В пункте пропуска на границе Украины и Польши могут выстроиться очереди

В то же время, н пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе с 3 сентября ввели ограничения на движение транспорта в сторону Украины, что может замедлить пересечение границы. Причина – проведение ремонтных работ. Ожидается, что они продлятся до 30 ноября.

"Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области приступила к ремонту МАПП "Устилуг – Зосин" на участке въезда в Украину. Монтажные работы требуют частичного ограничения проезда транспортными средствами по отдельным полосам движения, что может привести к замедлению трафика в этом пункте пропуска", – говорится в сообщении Гостаможенной службы.

Таможенники рекомендуют украинцам учитывать эту информацию при планировании путешествия или организации логистики для доставки товаров. Они напоминают: через "Устилуг – Зосин" разрешено движение:

транспортных средств массой до 7,5 тонн – в обоих направлениях;

пассажирских автобусов – в обоих направлениях;

пустых транспортных средств массой более 7,5 тонн – на выезд из Украины (в порядке электронной очереди).

Отметим: пункт пропуска "Устилуг – Зосин" – не единственный, на котором в настоящее время проводятся ремонтные работы на границе с Польшей. Так:

на пограничном пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" ремонты продлятся до 12 сентября. Работы среди прочего ведутся на въезд в Украину на легковом направлении, а также грузовых паркингах на въезд и выезд.

На пограничном переходе в Дорогуске ведется ремонт покрытия, в связи с чем возникли значительные затруднения с движением транспорта. Ожидается, что ремонтные работы там продлятся до 14 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Украина планирует изменить порядок въезда иностранных граждан – в частности, жителей некоторых стран обяжут заранее сообщать о намерении пересечь границу. Ужесточить контроль планируют незадолго до еврейского Нового года, когда в Умани ожидается немало паломников из других стран.

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