Движение частично перекрыто: в пункте пропуска на границе Украины и Польши могут выстроиться очереди

На пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе с 3 сентября ввели ограничения на движение транспорта в сторону Украины, что может замедлить пересечение границы. Причина – проведение ремонтных работ. Ожидается, что они продлятся до 30 ноября.

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Об этом предупредила Государственная таможенная служба Украины. "Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области приступила к ремонту МАПП "Устилуг – Зосин" на участке въезда в Украину. Монтажные работы требуют частичного ограничения проезда транспортными средствами по отдельным полосам движения, что может привести к замедлению трафика в этом пункте пропуска", – говорится в сообщении.

Таможенники рекомендуют украинцам учитывать эту информацию при планировании путешествия или организации логистики для доставки товаров. Они напоминают: через "Устилуг – Зосин" разрешено движение:

транспортных средств массой до 7,5 тонн – в обоих направлениях;

пассажирских автобусов – в обоих направлениях;

пустых транспортных средств массой более 7,5 тонн – на выезд из Украины (в порядке электронной очереди).

Узнать о скоплении транспорта в очередях перед пунктом пропуска можно с помощью специальной карты. При необходимости таможенники советуют спланировать поездку по другому маршруту.

Отметим: пункт пропуска "Устилуг – Зосин" – не единственный, на котором в настоящее время проводятся ремонтные работы на границе с Польшей. Так:

на пограничном пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" ремонты продлятся до 12 сентября. Работы среди прочего ведутся на въезд в Украину на легковом направлении, а также грузовых паркингах на въезд и выезд.

На пограничном переходе в Дорогуске ведется ремонт покрытия, в связи с чем возникли значительные затруднения с движением транспорта. Ожидается, что ремонтные работы там продлятся до 14 ноября.

Польские фермеры угрожают Украине снова перекрыть границу

Польские аграрии заявили, что из-за украинских производителей их фрукты и ягоды (особенно замороженная малина) – неконкурентоспособные, что якобы разрушает местный рынок. Из-за этого оно угрожают выйти на новые протесты против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и заблокировать границу.

Как сообщают местные СМИ, протесты могут возобновиться после завершения полевых работ. Недовольству польских производителей не мешает даже то, что украинская малина не поставляется в Польшу напрямую, а идут транзитом в другие страны.

Польские фермеры боятся, что украинская малина выдавит их продукцию со скандинавского рынка ягод. На этом фоне они обратились к своему правительству с просьбой принять меры и не исключили, что после завершения полевых работ вернутся к протестам.

Напомним, прошлые протесты польских аграриев на границе с Украиной длились с ноября 2023 года по апрель 2024-го. Главным требованием протестующих было ограничения импорта сельхозпродукции из Украины, и в частности – уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят территорию этой страны транзитом.

Как сообщал OBOZ.UA, уладить ситуацию на границе удалось только в конце апреля, однако аналогичные однодневные протесты проходили и в мае, и в июне. На самом деле, блокируя границу поляки "стреляют себе в ногу", так как в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

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