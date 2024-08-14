В Украине изменят правила въезда для иностранцев перед Рош ха-Шана: как можно будет попасть в страну

Украина планирует изменить порядок въезда иностранных граждан – в частности, граждан некоторых стран обяЖут заранее сообщать о намерении по пересечению границы. Ужесточить контроль планируют незадолго до еврейского Нового года, когда в Умани ожидается немало паломников из других стран.

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Как сообщили в Совете по вопросам нацбезопасности и обороны (СНБО), этот вопрос поднимался на межведомственное совещание, состоявшееся 13 августа. На встрече обсуждали состояние выполнения принятых ранее решений для усиления контроля за въездом и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, а также соблюдением правил пребывания на территории государства.

Во время действия военного положения было предложено усилить пограничный и миграционный контроль. Для этого СНБО предлагает составить перечень стран, имеющих с Украиной безвизовый режим въезда, и чьи граждане обязуются в установленном порядке подавать электронное сообщение о намерении въехать в Украину.

"Участники совещания отметили, что важное значение приобретает вопрос необходимости адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС путем разработки и внесения в Верховную Раду Украины законопроекта о внедрении системы электронного сообщения о намерении въезда в Украину для граждан стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию нашего государства", – пояснили в Совете по нацбезопасности. Также в Украине могут создать механизм запрета въезда для иностранцев, пребывание которых на территории государства нежелательно из соображений интересов национальной безопасности.

Электронное разрешение на въезд или электронная виза

Безвизовый режим в Украине действует со 148 странами – их гражданам не нужно получать визу перед посещением Украины. Среди таких стран – страны ЕС, Япония, Кувейт, США, Уругвай, Израиль и другие. Граждане безвизовых стран имеют право находиться в Украине сроком до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Граждане других 53 стран и лица без гражданства могут получить е-визу, дистанционно подав необходимые документы на сайте Министерства иностранных дел. Для этого нужно заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и др.) и уплатить консульский сбор.

Готовую е-визу они получат на электронную почту в формате pdf. Ее следует распечатать и предъявить вместе с паспортом украинским пограничникам. Такая виза рассчитана на разовый или двукратный въезд на территорию Украины сроком до 30 дней.

Внимание Израиля

Некоторые израильские СМИ обратили внимание на то, что данный вопрос подняли за 1,5 месяца до Рош ха-Шана. Это большой еврейский праздник, который отмечается два дня и знаменует наступление Нового года по еврейскому календарю.

В эти дни представители одного из течений иудаизма – брацлавские хасиды – совершают паломничество в Умань Черкасской области. В этом городе похоронен основатель течения – раввин Нахман из Брацлава. Не удержали их ни пандемия COVID-19, ни полномасштабная война:

в 2020 году в Умань съехалось 2,5 тыс. паломников ;

; в 2021 году – 30 тыс.;

в 2022 году – 23 тыс.;

в 2023 году – более 35 тысяч.

В этом году Рош ха-Шана выпадает на 2-4 октября. По данным израильского посла Михаэля Бродского, в этом году в Умани ожидается почти вдвое больше паломников, чем в прошлом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны в Украине граждане из 101 страны мира основали более 3 тысяч компаний, больше всего из них в Киеве. Активнее всего бизнес в Украине открывают граждане Турции, Узбекистана и Польши.

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