'Дружба' заработает снова: Зеленский назвал сроки возобновления транзита нефти

Ремонт нефтепровода "Дружба" будет завершен до конца апреля, после чего транзит нефти в Европу возобновится. Остановка произошла из-за повреждения инфраструктуры во время атак, а восстановление происходит при участии Украины и поддержке Европейского Союза (ЕС).

Видео дня

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Он подчеркнул, что работы находятся на финальной стадии, а сам трубопровод снова начнет функционировать в ближайшие недели.

По словам президента, восстановление инфраструктуры происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Он подчеркнул, что ключевая цель – вернуть стабильность поставок энергоносителей в европейские страны. "Он будет функционировать. Да, до конца апреля", – отметил Зеленский.

В то же время он уточнил, что речь идет именно о восстановлении работоспособности системы транспортировки, а не о полном обновлении всей инфраструктуры резервуаров и сопутствующих объектов. Через него ранее получали сырье такие страны как Венгрия и Словакия. Часть ресурсов также транспортировалась дальше в Балканский регион.

Что произошло с трубопроводом

Остановка транзита произошла после серии ударов 27 января 2026 года, которые повредили инфраструктуру системы. Наибольшие потери понесли не только сами трубы, но и внутренние технологические узлы. Во время атак был уничтожен резервуар с примерно 25 тысячами кубометров нефти, что вызвало масштабный пожар и вывело из строя систему контроля и управления потоком.

Как объяснял Зеленский ранее, проблема заключается не только во внешних повреждениях. Значительная часть критической инфраструктуры расположена внутри системы и не может быть оценена снаружи. Поэтому полноценное восстановление требовало комплексного подхода, включая:

заменой части оборудования;

восстановлением систем контроля;

стабилизацией резервуаров с топливом.

Ситуация вокруг "Дружбы" давно вышла за пределы чисто технического вопроса. Она стала частью политического конфликта между Украиной и отдельными странами ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно ставил под сомнение масштабы повреждений и даже заявлял, что остановка транзита может иметь политический характер. Венгерская сторона публиковала спутниковые снимки, которые, по их словам, свидетельствовали об отсутствии критических разрушений.

На фоне кризиса Европейский Союз предложил Украине техническую и финансовую помощь для восстановления работы трубопровода. В то же время в ЕС продолжается стратегический курс на отказ от российских энергоносителей до 2027 года, однако для отдельных стран еще действуют переходные механизмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!