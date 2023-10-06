Украина входит в зиму с ослабленной энергосистемой – Reuters

Украина входит в новый отопительный сезон с менее устойчивой энергосистемой, чем в прошлом году. Восстановить энергетическую устойчивость не удалось из-за масштабов разрушений, которые нанесли российские ракетные и дроновые атаки. Однако теперь Украина готова к ударам и имеет опыт ликвидации их последствий.

Об этом заявил руководитель энергетической группы Европейского Союза по расширению Маркус Липпольд. "Много (усилий. – Ред.) ушло на то, чтобы просто восстановить разрушенное. Смогли ли мы создать дополнительную устойчивость? Находимся ли мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю", – цитирует Липпольда Reuters.

По его словам, усилия по восстановлению Украины, тем не менее, можно назвать и успешными. "Однако они должны продолжаться", – сказал Липпольд.

Видео дня

То, что уровень надежности энергосистемы Украины снижен, подтвердил Reuters директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. "Безусловно, можно сказать, что уровень надежности будет ниже", – сказал он.

Однако, по его словам, как и по данным Кабинета министров, по всей Украины уже реализуются меры по защите энергосистемы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в частности, сообщил, что семь атомных энергоблоков сейчас готовы к зиме, а ремонт еще двух находится на завершающей стадии.

А глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что магистральная сеть готова к передаче зимних объемов электроэнергии. "Энергосистема не так надежна и имеет меньший резерв мощности, чем это было до точечных ударов. Но в то же время российский террор уже не будет сюрпризом и все к нему готовятся", – сказал он.

Насколько пострадала энергосистема Украины

По июньским подсчетам ООН, мощности по производству электроэнергии в Украине сократились примерно вдвое по сравнению с уровнем до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Это почти 19 ГВт из 37 ГВт.

Киевская школа экономики (КШЭ) оценивает прямой ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре, в 8,8 млрд долларов (тоже по состоянию на июнь-2023).

(тоже по состоянию на июнь-2023). Прошлой зимой среднестатистический украинец провел без электричества около 35 дней (без учета прифронтовых территорий).

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам старшего аналитик DiXi Group Богдана Серебренникова, даже имеющихся мощностей Украине должно хватить для прохождения зимы. По его словам, энергообъекты теперь защищены лучше, чем ранее, а компании готовы к проведению экстренных ремонтных работ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!