Запас прочности системы снизился: сможет ли Украина пройти отопительный сезон без проблем

В новый отопительный сезон Украина войдет с несколько меньшим запасом прочности по сравнению с прошлым – то есть меньшими резервными генерирующими мощностями. Дело в том, что, в частности, Запорожская АЭС продолжает находиться под временной оккупацией, Каховская ГЭС разрушена, а часть мощностей пока не восстановлена после российских атак. Впрочем, даже имеющихся мощностей стране должно хватить для прохождения зимы.

Кроме того, объяснил OBOZREVATEL старший аналитик DiXi Group Богдан Серебренников, энергообъекты теперь защищены лучше, чем ранее. А компании готовы к проведению экстренных ремонтных работ.

"Возможности импорта электроэнергии также значительно возросли. Часть потребителей стала более энергонезависимой за счет оснащенности генераторами и аккумуляторами. Правительство констатирует, что более 80% тепловой генерации, гидроэнергетики и подстанций уже отремонтировано, и к началу отопительного сезона энергосистема будет полностью готова для прохождения зимы", – сказал он.

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Как Украину готовят к зиме

По заявлениям "Укрэнерго", компания выполнила около 90% восстановительных работ в своей сетевой инфраструктуре, напомнил Серебренников. В частности, отметил он:

было проведено, собственно, восстановление поврежденных объектов;

были созданы специальные инженерные системы для обеспечения физической защиты критических энергообъектов от ударов дронов и ракет;

накапливаются запчасти и материалы, необходимые для проведения экстренных ремонтных работ поврежденных объектов.

"Также восстанавливались поврежденные ТЭЦ для обеспечения граждан электроэнергией и теплом. Хотя и очень точечно, были созданы отдельные газотурбинные установки малой мощности местного значения для производства электроэнергии в небольших городах или районах городов", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае новых атак РФ на энергосистему Украины самыми проблемными с точки зрения энергообеспечения могут стать прифронтовые зоны. А также Одесская область и Киев.

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