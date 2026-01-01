Украина присоединилась к 'роуминговому безвизу': что теперь изменится

С 1 января 2026 года Украина становится полноправным участником европейской политики Roam Like at Home. Домашние тарифы для украинцев, которые путешествуют или временно находятся в Европе, становятся постоянной практикой, а не временной договоренностью.

В Министерство цифровой трансформации Украины отметили, что ранее возможность звонить и пользоваться интернетом в ЕС без доплат зависела от временных соглашений с европейскими операторами, которые нужно было регулярно продлевать. Теперь это закреплено официально и навсегда. Украина стала первой страной-кандидатом, которая присоединилась к Roam Like at Home еще до вступления в ЕС.

Как это работает?

– Вы пользуетесь украинской SIM-картой в Европе так же свободно, как и дома: тарифы, минуты и гигабайты остаются неизменными. Правило действует в обе стороны — и для европейцев в Украине.

– Единственное условие –– это действует для тех, кто находится за границей временно. Вы можете пользоваться домашними тарифами в течение 120 дней.

– В то же время для украинцев, проживающих в странах ЕС, действуют особые условия. Домашние тарифы доступны непрерывно – пока остается в силе договоренность между украинскими и европейскими операторами. Сейчас этот срок – до марта 2027 года.

"Простыми словами: как минимум до марта 2027 года все украинцы в ЕС могут пользоваться домашними тарифами без временных лимитов. Если договоренность между операторами продолжат, то эти условия будут действовать и в дальнейшем", – рассказали в ведомстве.

Что предшествовало

С 1 января 2026 года Украина присоединилась к зоне роуминга Европейского Союза (ЕС) Roam like at home. И теперь украинцы смогут пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом в 27 странах Евросоюза без доплат по условиям своего тарифа. Такие же правила будут действовать и для абонентов из ЕС во время пребывания в Украине.

