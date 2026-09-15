"Дело не в желании и не в политике": Зеленский призвал Раду принять законы, которых не хватает для получения финансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада должна уже на этой неделе принять законы и решения, необходимые для получения финансовой помощи.

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Об этом он сказал после совещания с премьер-министром и министром финансов Украины.

Зеленский отметил, что перечень необходимых законов и правительственных решений является конкретным. "Речь идет не о желаниях и не о политике. Каждое решение – это средства для того, чтобы Украина жила и могла защищаться", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, для устранения дефицита бюджета и продолжения необходимых выплат требуется максимально слаженная работа парламентариев и правительства. Он призвал депутатов уже на этой неделе обеспечить соответствующий финансовый результат своими голосованиями.

Президент также поручил проверить работу налоговой службы и других органов, которые должны обеспечивать наполнение государственного бюджета. Речь идет о том, чтобы выяснить, работают ли они на бюджет государства на сто процентов.

Отдельно Зеленский поднял вопрос о мошеннических колл-центрах в Украине. По его словам, соответствующие законопроекты о введении жесткой уголовной ответственности также находятся в повестке дня.

Решение в отношении прокурора

Кроме того, президент призвал парламентариев поддержать решение об увольнении генерального прокурора. По словам Зеленского, соответствующее представление уже находится в Верховной Раде.

"Прошу всех парламентариев завтра также поддержать решение об увольнении генерального прокурора. Представление об увольнении находится в Верховной Раде, я его направил. Украина видела причины для этого, и голосов должно хватить", – – заявил президент.

OBOZ.UA уже сообщал, что Украина и международные партнеры обсуждают вопросы продовольственной безопасности на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре и судам в Чёрном море.

Напомним, 9 августа российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Одессе. Враг применил баллистические ракеты и дроны-камикадзе. В результате обстрела зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры.

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