Уиткофф пытается снять как можно больше санкций с России – Politico

У приближенных к президенту Дональду Трампу американских чиновников нет единой позиции в отношении России и ее войны против Украины. Спецпредставитель главы Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф якобы выступает за отмену энергетических санкций, введенных против РФ.

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В то же время министр внутренних дел США Даг Бергум настаивает на другом подходе – воспользоваться возможностью и вытеснить Российскую Федерацию, чтобы наростить американский экспорт. Об этом заявило Politico, ссылаясь на неназванные источники.

Собеседники рассказали изданию, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о перезапуске проекта "Северный поток" (который сейчас заблокирован санкциями), но уже с участием американских инвесторов.

В Брюсселе такая перспектива вызывает тревогу. "Трамп и Путин хотят поделить энергетический рынок Европы и создать сферы влияния", – высказал опасение представитель ЕС на условиях анонимности.

Соединенные Штаты также обсуждают инвестиции своих компаний в другой проект. Якобы обсуждения велись о нефтеперерабатывающем заводе в Шведте (Германия). Американские инвесторы изучают возможность приобретения доли "Роснефти" в этом предприятии, что дало бы США контрольный пакет.

По данным издания, Уиткофф минимум четырежды советовал Трампу снять санкции с российского энергетического сектора.

Как писал OBOZ.UA:

– Трое американских сенаторов-демократов Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс заявили, что начинают расследование относительно более чем пятимесячной паузы администрации президента Дональда Трампа относительно новых санкций против России из-за ее агрессии против Украины.

– США уже отменили санкции, которые ограничивали инвестиции в проект расширения АЭС "Пакш" в Венгрии, реализуемый российским "Росатомом". Такое решение позволяет возобновить строительство двух новых реакторов мощностью по 1,2 гигаватта, которые будут обеспечивать Венгрию электроэнергией, благодаря РФ.

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