Кремль будет достраивать венгерскую АЭС: США открыли "Росатому" путь в Европу

США отменили санкции, которые ограничивали инвестиции в проект расширения АЭС "Пакш" в Венгрии, реализуемый российским "Росатомом". Такое решение позволяет возобновить строительство двух новых реакторов мощностью по 1,2 гигаватта, которые будут обеспечивать Венгрию электроэнергией, благодаря РФ.

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Об этом сообщает Híradó, ссылаясь на министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто. Он заявил, что решение стало возможным благодаря смене администрации в Вашингтоне.

Он поблагодарил президента Дональда Трампа и республиканскую команду за "восстановление дружеских отношений" между США и Венгрией. Санкции, которые наложила предыдущая администрация Джо Байдена, касались ограничений на инвестиции в развитие АЭС "Пакш-2". Их цель, по словам Сийярто, – создать препятствия для долгосрочного энергетического суверенитета Венгрии.

Такие ограничения почти полностью остановили строительство новых энергоблоков, которое осуществляет российский "Росатом" по контракту, подписанному еще в 2014 году. Однако с января 2025 года к власти в США пришла новая администрация, которая, по словам венгерского министра, "считает Венгрию другом". Именно поэтому правительство США сняло санкции, связанные со строительством АЭС, позволив продолжить реализацию стратегического энергетического проекта.

Атомная электростанция "Пакш" – единственная АЭС в Венгрии, расположенная в 100 км от Будапешта. Она работает на четырех советских реакторах типа ВВЭР-440, которые введены в эксплуатацию в 1980-х годах. Сейчас станция поставляет около половины электроэнергии страны.

В 2014 году правительство Венгрии заключило соглашение с Россией о расширении станции за счет строительства двух новых реакторов мощностью 1,2 ГВт каждый, финансирование которых частично обеспечивается российским кредитом. Отмена санкций – прецедент, который позволяет российскому "Росатому" оставаться активным игроком на европейском энергетическом рынке, несмотря на войну в Украине и общую антироссийскую риторику ЕС.

На фоне жестких санкций против других секторов российской экономики, сохранение каналов сотрудничества в ядерной энергетике может вызвать дискуссии в Брюсселе. Сийярто также добавил, что оборудование для АЭС уже изготавливается в России и Франции, а после снятия ограничений строительство в Пакше сможет наконец перейти к активной фазе.

Он подчеркнул, что Венгрия рассчитывает сохранить самые низкие в Европе цены на коммунальные услуги именно благодаря этому проекту. Сийярто прямо противопоставляет демократическую администрацию Байдена, которая, по его мнению, "считала Венгрию врагом", новой республиканской власти, которая "открывает двери для взаимного уважения и сотрудничества".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, вопреки тому, что против России продолжают действовать международные санкции, с начала полномасштабного вторжения в Украину она импортировала авиазапчасти от Airbus и Boeing совокупной стоимостью не менее 1 млрд евро. Для обхода санкций агрессор создал целую сеть.

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