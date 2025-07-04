В окружении Трампа зреет раскол из-за санкций против России: министр может сцепиться с другом президента США

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф минимум четырежды советовал Дональду Трампу снять санкции с энергетического сектора России. Это порождает поле для конфликта с топ-чиновником – министром внутренних дел Дагу Бергаму.

Видео дня

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на осведомленные источники. По их словам, Бергам считает необходимым использовать ограничения против России, чтобы вытеснить ее с энергетического рынка и увеличить экспорт американских энергоносителей.

Возможное сотрудничества Москвы и Вашингтона в вопросах энергетики беспокоит и Европейский Союз из-за перспективы "раздела европейского энергетического рынка на отдельные сферы влияния", сказал европейский чиновник ЕС

Стоит отметить, что Уиткофф – давний партнер Трампа, с которым он знаком с 1980-х годов, когда они работали в сфере недвижимости. При этом до своего назначения одним из ключевых переговорщиков с кремлевским диктатором Владимиром Путиным после победы Трампа на президентских выборах дипломатического опыта или опыта на госслужбе Уиткофф не имел. Несмотря на это, с февраля по конец апреля он четыре раза лично встречался с Путиным в рамках челночной дипломатии.

В апреле группа американских сенаторов представила законопроект о введении вторичных санкций против торговых партнеров России. Он предполагает установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы. В конце июня автор законопроекта сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Трамп призвал его "двигаться вперед" в вопросе ужесточения санкций против России. По его словам, инициатива может быть рассмотрена уже 7 июля, но применение санкций останется на усмотрение президента.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио стал одним из самых главных сторонников введения жестких санкций против России за уклонение от мирных переговоров с Украиной. Но Трамп и сам не спешит оказывать дальнейшее давление на кремлевский режим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!