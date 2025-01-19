'Третья штурмовая': 'Укрпочта' выпустила новую серию уникальных марок. Фото

Компания "Укрпочта" запускает новый лимитированный набор марок "Третья штурмовая". Он будет несколько нестандартным.

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Об этом генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский сообщил на странице Facebook. Он уточнил, что на этот раз выпуск будет состоять из листа с девятью марками, тираж которого лимитирован – всего 1300 экземпляров. Каждый лист будет номерным.

"Подделка не пройдет. Кроме марок, которые мы передаем непосредственно бригаде, остальные смогут приобрести, прежде всего, владельцы абонемента "Эксклюзив+". Они уже получили ссылку на оплату. Те марки, которые не будут куплены (сомневаюсь в этом), поступят в продажу 24 января", – сообщил гендиректор "Укрпочты".

Кроме того, 24 января на сайте компании можно будет приобрести

– "Неномерной" лист с 28 марками "Третья штурмовая";

– Художественный конверт "Третья штурмовая";

– Открытку "Я люблю Третью Штурмовую".

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года в честь Рождества "Укрпочта" выпустила праздничный почтовый набор "Новая радость стала, которая не бывала. Рождество". Стоимость набора из 5 марок, конверта и карты составляет 205 гривен.

Кроме того, в октябре 2024 почтовый оператор выпустил марку ко Дню защитников и защитниц. Она получила название "Под покровом Богородицы". Ее можно приобрести за 158 грн.

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