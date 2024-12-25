"Укрпочта" выпустила новую уникальную марку: как выглядит. Фото

В честь Рождества "Укрпочта" выпустила праздничный почтовый набор "Новая радость стала, которая не бывала. Рождество". Стоимость набора из 5 марок, конверта и карты составляет 205 гривен.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он отметил, что рождественскую марку торжественно погасили в Михайловском Златоверхом соборе в присутствии митрополитом Православной церкви Украины Эпифания.

В почтовый набор входят блок "Новая радость не бывала. Рождество" из 5 марок, конверт "Первый день" и карточка. Дизайн марок повторяет вырезку заслуженной художницы Украины Наталии Аксененко "Коляда".

На марке изображены рождественские традиции: Мария, Иосиф и новорожденный Иисус Христос, волхвы, несущие ему подарки, пение колядок, вертеп и вождение Козы. Также нашлось на ней место и для украинских воинов, защищающих свободу и независимость Украины. Приобрести набор можно онлайн на сайте компании, его стоимость составляет 205 гривен.

Кроме того, в октябре почтовый оператор выпустил марку ко Дню защитников и защитниц. Она получила название "Под покровом Богородицы". Ее уже можно купить – почтовый набор стоит 158 грн.

Также OBOZ.UA сообщал об обновлении стандартов упаковки отправлений "Укрпочты". В частности, обрабатываемые посылки на автоматизированных линиях должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений. В компании утверждают, что это позволит доставлять отправку между городами Украины уже на следующий день. Если отправка не имеет надлежащей упаковки, ее можно будет приобрести непосредственно в отделении "Укрпочты". Цены колеблются от 10 коп. до 36 грн, хотя есть и бесплатная позиция.

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