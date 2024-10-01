"Укрпочта" выпустила новую уникальную марку: сколько стоит набор. Фото

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" выпустил марку ко Дню защитников и защитниц. Она получила название "Под покровом Богородицы". Ее уже можно купить – почтовый набор стоит 158 грн.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

почтовый набор включает в себя лист "Под покровом Богородицы", конверт "Первый день" и карточку;

каждая марка содержит 5 грн благотворительной составляющей.

"Сегодня мысли всех украинцев часто там – на Покровском направлении. Именно там, как и по всей стране, сегодня состоится торжественное погашение. Сама же марка будет называться "Под покровом Богородицы". Это сильный символ защиты и веры для всех, кому это отзывается. На марке изображена Пресвятая Богородица, которая своим омофором окутывает и защищает тех, кто сейчас защищает нашу землю на передовой", – рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Где купить новую марку

Почтовый набор с маркой "Под покровом Богородицы" можно купить на соответствующем ресурсе "Укрпочты". Стоимость набора – 158 грн. Максимальное количество позиций в заказе – 10 единиц.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрпочта" повысила цены на марки. Причина – изменения в налоговом законодательстве. Теперь марки, а также маркированные конверты и карты будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

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