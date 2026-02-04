Свириденко объяснила, кому пересчитают коммунальные платежки в феврале

Платежки украинцев за коммунальные услуги с 1 января будут пересчитаны в автоматическом режиме соответствующими учреждениями, потребителям для этого ничего делать не нужно. Указанный перерасчет будет касаться только теплоснабжения, водоснабжения, а также вывоза бытовых отходов.

Видео дня

Контролировать процесс перечисления будет Госпродпотребслужба, которая также должна реагировать на каждое нарушение. Об этом 4 февраля сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Перерасчет будут осуществлять коммунальщики

В частности, глава правительства отметила, что встретилась с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком и поручила его учреждению контролировать перерасчет платы за коммунальные услуги, а также реагировать на каждое нарушение.

"Перерасчет должны осуществить сами поставщики услуг, коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей и отразиться в платежках уже в феврале", – подчеркнула глава Кабмина.

Премьер уточнила, что перерасчет будет касаться теплоснабжения, водоснабжения, а также вывоза бытовых отходов.

"Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать", – добавила глава правительства.

Что предшествовало

Еще в конце января президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину добиться, чтобы с людей, которые остались без отопления из-за российских обстрелов, не взимали за него плату. По словам украинского лидера, такое "решение обеспечит справедливость для всех".

Украинский лидер подчеркнул, что"это не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет", и добавил, что надеется – "без бюрократии это должно заработать".

Как это будет работать

В тот же день правительство приняло постановление, которое "защищает людей от несправедливых платежек во время войны".

"За дни, когда услуги отсутствовали в связи с ликвидацией последствий обстрелов или аварий, плата не начисляется. Стоимость услуг пересчитывается за весь период непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества. Результаты перерасчета автоматически будут отображаться в платежках следующего месяца – без обращений от потребителей", – объясняли в Кабмине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!