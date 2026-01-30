Зеленский рассказал, будут ли платить люди за отопление, если услуги не было

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину добиться, чтобы с людей, которые остались без отопления из-за российских обстрелов, не взимали за него плату. По словам украинского лидера, такое "решение обеспечит справедливость для всех".

Причем перерасчет должны делать предприятия, а не сами потребители. Об этом глава украинского государства заявил 29 января, в традиционном обращении к стране.

Поручение чиновникам

"Я поручил сегодня правительству Украины, непосредственно премьер-министру, подготовить решение, которое обеспечит справедливость для всех людей, которые были без отопления этими месяцами. Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления, не должно быть и счетов", – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что "это не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет". Он надеется, что "без бюрократии это должно заработать".

Как это будет работать

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что правительство уже "приняло постановление, которое защищает людей от несправедливых платежек во время войны".

"Если в доме не было тепла или воды – или услуги предоставлялись неполноценно или некачественно – платить за них не придется. Перерасчет будет осуществляться автоматически, без заявлений и обращений от жителей", – подчеркнул чиновник.

По его словам, именно "исполнители коммунальных услуг" обязаны фиксировать отсутствие или некачественность услуг. Причем делать это отдельно "по каждому многоквартирному дому, сколько дней услуги не предоставлялись или были некачественными".

"За дни, когда услуги отсутствовали в связи с ликвидацией последствий обстрелов или аварий, плата не начисляется. Стоимость услуг пересчитывается за весь период непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества. Результаты перерасчета автоматически будут отображаться в платежках следующего месяца – без обращений от потребителей", – объяснил Алексей Кулеба.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в частности по Киеву и области – враг снова бил по критической инфраструктуре.

Из-за российских ударов по энергообъектам жители Киевской области все это время остаются без отопления. По состоянию на сегодня еще 378 многоэтажек Киева остаются без тепла (большинствоиз них на Троещине, еще часть в нескольких других районах столицы).

В течение 29 января в Деснянском районе Киева к отоплению подключили первых более 100 домов. Этой ночью – еще 50. Специалисты продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.

Как сообщал OBOZ.UA, над устранением проблем с теплоснабжением в столице работают более 1 тысячи коммунальщиков. Столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и некоторых других городов. А также – бригады "Укрзализныци".

