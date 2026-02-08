"Света в Киеве станет больше": Шмыгаль сообщил о запуске дополнительных 9 МВт генерации

Ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. Впрочем, уже сегодня, 8 февраля, ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве.

Видео дня

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что продолжается работа по комплексным решениям, в частности, запуску дополнительных мощностей генерации.

Также в воскресенье, 8 февраля, зафиксирован самый большой суточный объем импорта электроэнергии. По словам Дениса Шмыгаля, это помогло удержать систему после массированных российских атак и уменьшить дефицит.

"Совместно с Минразвития продолжаем работу по привлечению оборудования от партнеров и его распределения из наших хабов. Всего с начала вторжения получили 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них 25,1 тысяч тонн уже распределены в регионы", – рассказал министр.

Шмыгаль добавил, что за последние две недели на склады хабов Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от 11 партнеров из Швейцарии, Словакии, Дании, Канады, Швеции, Азербайджана, Германии, Австрии, Литвы и Италии. За этот же период отгрузили регионам 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое оборудование.

"Ожидаем поступления еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок. Спасибо всем, кто 24/7 работает в морозную погоду и восстанавливает свет и тепло в украинских домах", – резюмировал ситуацию министр.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 9 февраля, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключение света затронут все регионы нашего государства. Ситуация остается довольно сложной.

Напомним, что в Украине продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в течение этой недели. Энергетическая ситуация остается сложной, что не позволяет отменить аварийные отключения в отдельных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия массированно атаковала энергетику Украины. Вражеские ракеты и дроны летели этой ночью прежде всего в западные регионы. Силы ПВО активно работали в ряде регионов. Известно, что им удалось сбить или обезвредить 24 ракеты и 382 вражеских БпЛА. Подробно о последствиях атаки мы рассказывали в отдельном материале.

А также в результате массированного комбинированного обстрела 7 февраля в городе Бурштын Ивано-Франковской области из-за повреждения Бурштынской теплоэлектростанции исчезло водо- и теплоснабжение. Мэрия города заявляла, что станция получила серьезные повреждения и, по последним сообщениям, не работает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!