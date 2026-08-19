Суд должен разблокировать Червоноградскую ЦЗФ и назначить независимого управляющего, – Бондарь

Суд во Львове должен наконец принять решение, которое позволит разблокировать работу Червоноградской обогатительной фабрики и назначить управляющего санацией, ориентированного на государственные интересы.

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Об этом заявил народный депутат Михаил Бондарь с трибуны Верховной Рады.

"8 лет фабрика находится под санацией, постоянно меняются арбитражные управляющие, лоббистские группы отстаивают своих арбитражных управляющих, которых они контролируют. 8 месяцев фабрика заблокирована, фактически не работает", – подчеркнул он.

Бондарь пояснил, что проблема фабрики напрямую связана с подготовкой к отопительному сезону. Уголь Львовско-Волынского бассейна нельзя просто добыть и сразу отправить на ТЭС – его нужно предварительно обогатить, и именно Червоноградская ЦЗФ фактически является ключевым предприятием для этого процесса.

"А этот уголь, который сейчас находится на подконтрольной территории Львовско-Волынского бассейна, должен обогащаться. И фактически только эта фабрика может это делать", – сказал депутат.

По его словам, на фоне ожиданий сложной зимы Украине необходимо максимально использовать внутренние ресурсы – в частности, уголь и газ для балансирования энергосистемы. Поэтому дальнейший простой ЦЗФ лишь сужает возможности тепловой генерации.

Бондарь призвал суд не переносить заседание и назначить управляющим санацией кандидата от государства, который не будет представлять интересы отдельных групп влияния.

"Я призываю, чтобы они сегодня приняли государственное решение: назначили арбитражным управляющим человека от государства, который будет отстаивать государственные интересы и разблокирует работу предприятия – Червоноградской обогатительной фабрики", — заявил он.

Депутат также раскритиковал ситуацию, когда представители государственной власти заявляют о необходимости подготовки к сложной зиме, но эти сигналы, по его словам, не находят должного отражения в судебном процессе.

"Мы неоднократно слышим как от представителей Министерства энергетики, так и от Офиса президента, которые раздают указания, как нужно пройти этот отопительный период, но судьи ничего не слышат", – подчеркнул Бондарь.

Ранее общественный активист и юрист Александр Климов заявил, что назначение нового независимого арбитражного управляющего может означать утрату влияния на фабрику людьми, которых он связывает с Андреем Венгриным. Его, по словам Климова, в ряде политических и медийных кругов называют "смотрящим" за угольной отраслью.