Штраф на 17 тыс. грн и конфискация телефона: украинку жестоко наказали за "разврат" в Telegram
Несмотря на то, что петиция о декриминализации порнографии в Украине набрала достаточно голосов, а в Раду внесли соответствующий закон, гражданкам продолжают выносить приговоры за контент "для взрослых". Одним из последних случаев стал штраф в 17 тыс. грн для украинки, приславшей эротическое фото в мессенджере.
Соответствующее решение от 11 сентября 2025 года принял Путивльский районный суд Сумской области. Женщина признала себя виновной в изготовлении и сбыте порнографических предметов и согласилась уплатить штраф. Кроме того, у нее конфисковали телефон, на котором было сделано фото.
В чем суть
Согласно данным суда, 19 апреля обвиняемая сделала, сохранила и практически сразу отправили через мессенджер Telegram фотографию своих половых органов. В решении суда говорится, что такие действия:
- явно противоречат существующим в обществе традициям интимного общения людей;
- способны привести к деформации моральных представлений и понятий о сексуальных отношениях между людьми;
- оскорбляют честь и достоинство человека;
- побуждают недостойные инстинкты;
- пренебрегают моральными принципами общества.
В дальнейшем женщина отправила фото другому пользователю, за что тот заплатил ей 995 гривен. В результате проведенной судебно-искусствоведческой экспертизы снимок был признан произведением порнографического характера.
Так что действия женщины были квалифицированы по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса. Санкция за это правонарушение предусматривает ограничение свободы, пробационный срок до 3 лет или штраф.
Приговор
Суд наложил на украинку 17 тыс. грн штрафа. При этом был учтен ряд смягчающих факторов:
- она признала свою вину и заключила сделку со следствием;
- искреннее раскаялась и активно способствовала раскрытию правонарушения;
- отсутствие отягчающих обстоятельств.
Кроме того, суд приказал безвозмездно изъять в собственность государства ее телефон Motorola Мото е13, с помощью которого было сделано фото. Интересно, что в обосновании обвинения суд сослался на закон "О защите общественной морали", который уже утратил силу.
Почему в Украине до сих пор наказывают за "разврат"
Законопроект №12191 о декриминализации порно, который собственно отменит штрафы за отправку собственных эротических фото, был внесен в Верховную Раду уже почти год назад – в ноябре 2024-го. Документ получил поддержку профильного парламентского комитета, двух петиций и ряда народных депутатов разных политических лагерей.
Однако его до сих пор не вынесли на рассмотрение Верховной Рады, даже несмотря на общественный резонанс и очевидную проблему коррупции в этой сфере – под прикрытием борьбы с "порнографией" правоохранители занимаются системным вымогательством взяток с вебкам-моделей. В результатов, чтобы работать легально и без давления, часть индустрии выехала за границу.
По словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), законопроект не выносится из-за блокирования президентом и опасения относительно "непопулярности" в обществе. По его мнению, причина заключается в страхе Банковой потерять рейтинг среди консервативной части электората.
Как уже сообщал OBOZ.UA, даже несмотря на то, что индустрия контента "для взрослых" находится в "серой" зоне, видеоплатформа OnlyFans платит налоги в Украине. Только за первое полугодие 2025-го эта сумма достигла $1,2 млн, или почти 50 млн грн по актуальному курсу.
