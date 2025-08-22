В Украине собрали миллиардные "налоги на Google": сколько заплатил OnlyFans

Иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинцам, уплатили за первые шесть месяцев 2025 года налоги в эквиваленте $86,7 млн. В частности $1,2 млн (то есть почти 50 млн грн по актуальному курсу) уплатила в Украине и видеоплатформа OnlyFans.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что сумма налогов, уплаченных поставщиками электронных услуг, существенно возросла.

Сколько "налога на Google" уплатили в Украине

Гетманцев отметил, что первое полугодие 2025 года "налог на Google" (то есть налоговые поступления от иностранных поставщиков электронных услуг в Украине) вырос на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А количество плательщиков за последний квартал увеличилось на 5 новых компаний – 141.

Всего в первом полугодии 2025-го задекларировано НДС к уплате более 7 млрд грн – это 71,7 млн евро, или $86,7 млн. В целом сумма уплаченного налога выросла на 1,1 млрд грн.

Таким образом, за январь-июль 2025 года было уплачено около 10 млрд грн. Из них $1,2 млн оплатила платформа OnlyFans. В целом в список лидеров по сумме уплаченных налогов попали такие компании:

Apple;

Google;

Valve;

Meta;

Sony;

Etsy;

Netflix;

Wargaming;

Bolt;

OpenAI;

Ebay и тому подобное.

Декриминализация порно в Украине

Несмотря на то, что OnlyFans платит налоги в Украине, пользователи и пользовательницы площадки могут иметь проблемы с законом из-за обвинений в распространении порнографических материалов. Но страна все же движется в направлении либерализации в отношении порно.

Законопроект №12191 о декриминализации порно в Верховной Раде зарегистрировали еще осенью 2024 года, а перед Новым годом налоговый комитет его поддержал. Этот документ предлагает изменить ст. 301 Уголовного кодекса и отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео.

Авторы законопроекта отмечают, что их главная цель: прекратить в Украине практику заключения за хранение контента, а также покончить с проведением массовых "тайных закупок" в веб-камерах. Таким образом, хотят оставить уголовную ответственность исключительно за:

порно без согласия (порнопомста, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и распространение среди детей – за что наказание предлагается даже ужесточить.

