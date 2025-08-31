Декриминализация порно в Украине на стопе: нардеп объяснил, почему законопроект заблокирован и кто этому мешает

В Украине законопроект о декриминализации порно до сих пор не принимают, в частности из-за блокирования президента и опасения, что он будет "непопулярным" в обществе. Отмечается, что из-за этого продолжаются коррупционные схемы со стороны правоохранителей, а молодые люди, которые работают в сфере вебкама и OnlyFans, остаются под угрозой уголовных дел и взяток.

Об этом в своем видео рассказывает нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, в Украине уже несколько лет продолжаются дискуссии вокруг законопроекта о декриминализации порно.

Документ получил поддержку профильного парламентского комитета, двух петиций и ряда народных депутатов разных политических лагерей. Однако, несмотря на общественный резонанс и очевидную проблему коррупции в этой сфере, законопроект до сих пор не вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

По словам Железняка, главная причина – блокирование со стороны президента. "Законопроект снял с рассмотрения лично Президент. На совещании в Офисе Президента. Потому что "непопулярно" и "люди не поймут", – объясняет он.

Железняк напоминает, что сегодня в Украине по статье 301 Уголовного кодекса можно получить реальный срок даже за наличие эротических фото в собственном телефоне. "У нас есть приговоры на четыре года только за то, что у человека были личные фотографии. Это абсолютный идиотизм, который не имеет ничего общего с заботой об общественной морали", – отмечает нардеп.

По его словам, под прикрытием борьбы с "порнографией" правоохранители занимаются системным вымогательством взяток. "Трижды покупал фото у девушки с OnlyFans, заплатил три тысячи гривен и это стало основанием для уголовного дела. Зато настоящая цель – давление и коррупция", – подчеркивает он.

Нардеп обращает внимание, что контрольные закупки и обыски в сфере вебкама или OnlyFans – это не о защите морали, а о прибыльной схеме. "Есть четкие таксы, студия платит 100–150 долларов за каждую девушку в месяц. Этим занимается киберполиция, иногда СБУ. Если не платишь – имеешь уголовное дело", – цитирует Железняк бывшего владельца студии, который уехал из Украины из-за преследования.

Таким образом, часть индустрии вынуждена эмигрировать, чтобы работать легально и без давления. "Украина стала опасным местом для молодых женщин, которые решили зарабатывать в сфере OnlyFans или вебкама. В любой момент к ним могут прийти правоохранители, и единственное, что спасет, – взятка", – констатирует депутат.

По словам Железняка, на самом деле парламент готов рассматривать законопроект. Он прошел комитет и имеет подписи депутатов из разных фракций – от либеральных до консервативных. "Мы даже подавали петицию, которая набрала нужные голоса за три дня. Президент обещал, что парламент рассмотрит вопрос. Но результат один – закон блокируется на совещаниях в Офисе Президента", – объясняет политик.

По мнению нардепа, причина заключается в страхе Банковой потерять рейтинг среди консервативной части электората. "Я, как оппозиционный депутат, не боюсь говорить об этой теме прямо. Но Офис Президента жертвует жизнями и судьбами людей ради политических рейтингов", – заявил Железняк.

Политик отмечает, что несмотря на блокирование борьба будет продолжаться. "Мы будем дальше требовать вынесения этого законопроекта, показывать новые кейсы произвола правоохранителей. И я убежден, что игнорирование проблемы рано или поздно ударит по рейтингу президента", – говорит нардеп.

