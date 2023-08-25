Ряду бюджетников в Украине повысили зарплаты: кто получит до 100% прибавки к окладу

В Украине повысили зарплаты некоторым сотрудникам бюджетных учреждений и соцработникам. Речь идет о бюджетниках, которые работают в зонах боевых действий, причем как активных, так и возможных.

Видео дня

Соответствующее решение принял Кабинет министров, передает пресс-служба Минэкономики. Официальный перечень территорий боевых действий утверждает Минреинтеграции.

Надбавки составят до 50% или до 100% от должностного оклада. Показатель зависит от категории района работы:

территории возможных боевых действий – увеличение зарплаты на сумму до 50% должностного оклада;

территории активных боевых действий – до 100% должностного оклада.

Также надбавка в предельном размере 100% от оклада предоставляется сотрудникам коммунальных (принадлежащих городу) предприятий, оказывающих социальные услуги. Имеются ввиду КП, которые, в частности, предоставляют услуги:

по уходу с обеспечением проживания для пожилых людей и лиц с инвалидностью;

ухода на дому и стационарного ухода;

социальной адаптации, интеграции и реинтеграции;

экстренного (кризисного) вмешательства;

консультирования, представительства интересов и посредничества (медиации);

социального сопровождения;

социальной профилактики;

предоставления натуральной помощи.

"Органам местного самоуправления, военным администрациям населенных пунктов, расположенных на территории возможных или активных боевых действий, рекомендовано установить такие же надбавки работникам бюджетных учреждений, содержащихся из местных бюджетов. Решение будет действовать на период действия военного положения", – отметили в Минэкономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что молодых учителей в Украине мотивируют не деньги. При этом средняя зарплата молодого учителя в Украине – почти вдвое ниже средней по стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!