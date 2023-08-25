Молодых учителей мотивируют не деньги: министр Лисовой прокомментировал зарплаты педагогов

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что молодые учителя в Украине "ставят финансовую составляющую не всегда как первый фактор". При этом средняя зарплата молодого учителя в Украине – почти вдвое ниже средней по стране. Оклад составляет 5,7 тыс. грн, а надбавки – 1,9 тыс. грн.

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Так, Лисовой считает, что идти в педагогику молодых людей мотивируют не зарплаты. "Молодежь ставит финансовую составляющую не всегда и далеко не всегда как первый фактор. Свобода самореализации, свобода и возможность быть вовлеченным в классный и крутой процесс, к значимым, общественно значимым сферам, к общественно значимым проектам. Вот что мотивирует сегодня молодежь на самом деле", – сказал Лисовой в комментарии "Телеграфу".

Он также отметил, что зарплаты учителям в Украине повышаются. Однако это не слишком заметный рост – до 7%. При этом министр считает, что даже кардинальные изменения в размере дохода учителей ничего не изменят в краткосрочной перспективе.

"и можете сказать: нужно значительное повышение зарплаты, но давайте подумаем, а уверены ли мы, что это что-то изменит?.. Давайте представим, что у нас нет войны, есть высокий уровень доходов бюджета и мы можем себе позволить повысить зарплату вдвое, втрое, в пять раз… Изменит ли это ситуацию? Возможно, со временем начнут в эту профессию приходить люди. Но, может, начинать думать о другом: что еще можно сделать, пока нет денег, для того, чтобы в профессию приходили люди, как изменить систему педагогического образования", – объяснил Лисовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в январе 2024-го минимальная зарплата увеличится с 6700 до 7100 грн. Такое повышение фактически позволит удерживать размер зарплаты на действующем уровне с корректировкой на рост цен. При этом уже в июле минималка составит 8000 грн, что является значительным повышением.

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