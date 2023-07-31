Россия задумала отправить в Африку зерно, украденное в Украине: всплыли детали плана окупантов

В Кремле задумали вывозить в Африку зерно, которое своровали на временно захваченных территориях Украины. "Бесплатное" зерно, который российский диктатор Путин "пообещал" африканским странам после того, как РФ вышла из "зернового соглашения", будет сворованным из захваченных территорий на Запорожье.

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Об этом 30 июля сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что на провальном для Путина саммите "Россия – Африка" присутствовали представители оккупационной структуры "Государственный зерновой оператор".

Она занимается грабежом местных фермеров в захваченных украинских городах.

"Оккупанты планируют вывозить награбленное украинское зерно с временно захваченных территорий Запорожской области в страны Африки", – говорится в сообщении.

Там также напомнили, что на временно оккупированных территориях оккупационные войска продолжают реализовывать коррупционную схему по реализации зерна украинских фермеров. Так, все фермеры захваченных регионов должны сдавать зерно пшеницы врагу по фиксированной цене, в разы ниже рыночных.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров на своем канале в Telegram отметил, что сначала оккупанты просто воровали украинское зерно, выдавали за свое и рапортовали о невиданных урожаях в России, а затем заявили, что якобы покупают зерно в оккупации, хотя на самом деле цены на зерно устанавливают дешевле себестоимости.

"То есть все равно – воруют. Теперь за счет вывезенного из Украины зерна будут "помогать" Африке. То есть украли, продали ворованное, да еще попиарились как благодетели", – написал Федоров.

Как известно, с 18 июля РФ в одностороннем порядке расторгла зерновое соглашение. В ЕС осудили действия Кремля, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилий", а Украина рассчитывает на работу "зернового коридора" и без России.

Позже Путин решил подкупить Африку и пообещал "подарить" десятки тысяч тонн зерна в качестве помощи лидерам африканских стран в течение нескольких месяцев, несмотря на наложенные западные санкции, которые, по его заявлению, создают трудности для экспорта зерна и удобрений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– генсек ООН Антониу Гутерреш назвал "бесплатное зерно" Путина для нескольких африканских стран "горсткой пожертвований", которая не сможет полностью устранить серьезные последствия прекращения "зернового соглашения". Такое решение РФ приведет к масштабному росту цен во многих странах.

– На заявление Путина о "бесплатном зерне" для Африки отреагировали и в США. В Госдепе заявили, что эти заявления российского диктатора не спасут ситуацию.

– А министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что саммит "Россия – Африка" не что иное, как пиар-шоу Путина.

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