Гутерреш: "горсточка пожертвований" РФ не заменит "зерновое соглашение", которое она разорвала
"Горстка пожертвований" России не сможет полностью устранить серьезные последствия прекращения "зернового соглашения". Такое решение РФ приведет к масштабному росту цен во многих странах
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, прекращение "зернового соглашение" негативно повлияет на мировую экономику.
"Очевидно, что если убрать с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, то это приведет к росту цен. Так что не горсткой пожертвований некоторым странам мы исправим это драматическое воздействие, которое затрагивает всех и повсюду", – заявил он.
Гутерриш также отметил, что в настоящее время любое увеличение стоимости продовольствия негативно повлияет на всех, включая развивающиеся страны и уязвимых людей в странах со средним уровнем дохода, а также в развитых странах.
Напомним, что президент России Владимир Путин обещал предоставить десятки тысяч тонн зерна в качестве помощи лидерам африканских стран в течение нескольких месяцев, несмотря на наложенные западные санкции, которые, по его заявлению, создают трудности для экспорта зерна и удобрений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 19 июля президент РФ Владимир Путин выдал ряд заявлений о зерновом соглашении. Он пожаловался на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.
– С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".
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