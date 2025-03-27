Российские экспортеры металла искажают конкуренцию на европейском рынке, это нужно изменить – СОО 'Метинвеста'

Российская металлопродукция на европейском рынке продается по заниженным ценам. От этого страдают как украинские экспортеры, так и европейские производители, поэтому эту ситуацию нужно исправлять.

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Об этом рассказал коммерческий директор "Метинвеста" Дмитрий Николаенко большому интервью для проекта FAQ talks.

"У нас есть квота на поставку российских полуфабрикатов, в частности заготовки, слябов и товарного чугуна, на европейские рынки. Эта квота постепенно уменьшается и должна исчезнуть. Россияне вынуждены продавать по пониженным ценам, это создает дисбаланс на рынке. Мы подчеркиваем это на разных уровнях. И наши государственные деятели, в частности, вице-премьер Юлия Свириденко, поддерживают эту позицию. В то же время, мы должны конкурировать в таких условиях. Наши европейские активы работают, как Trametal, но из-за низкого рынка мы вынуждены останавливать производство на Valsider", – объяснил Николаенко.

Он также отметил, что американский рынок чугуна выгоднее для украинского экспорта, чем европейский – именно из-за отсутствия российского чугуна, снижающего общий уровень цен.

"Американский рынок работает только с украинским и бразильским чугуном. В целом рынки стали более ориентированы на Украину, в частности, восточноевропейские и западноевропейские, которые можем обслуживать через сухопутные перевозки", – говорит он.

Напомним, по итогам 2024 года Европейский Союз импортировал из России 5,34 млн т продукции горно-металлургического комплекса. Таким образом, несмотря на введенные санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта продукции в ЕС – в прошлом году сумма превысила €2,5 млрд.

Ранее уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что российские предприятия ГМК напрямую поддерживают ВПК агрессора, и призвал ЕС усилить санкции против металлургического комплекса РФ.