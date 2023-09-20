Рейтинговое агентство внесло COMINBANK в топ-10 банков Украины с самыми надежными депозитами

18 сентября рейтинговое агентство "Стандарт-рейтинг" (Украина) обнародовало "рейтинг надежности банковских депозитов" по итогам первого полугодия 2023 года.

АО "КОМИНБАНК" (COMINBANK) занял седьмую позицию в рейтинге.

Эксперты отметили, что итоги первого полугодия 2023 указывают на то, что банковская система Украины продолжает становиться более ликвидной и прибыльной. По состоянию на 01.07.2023 г. доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле банков в среднем по банковской системе Украины составляла 38,94%. Агентство считает, что уровень NPL в кредитном портфеле банков стабилизировался и его дальнейший рост маловероятен. Общая прибыль банковской системы за 2022 год равнялась 24,7 млрд грн, а за первое полугодие 2023 года - 67,65 млрд грн.

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Рыночную ситуацию и депозитные продукты банка комментирует Татьяна Путинцева, Председатель Правления АО "КОМИНБАНК":

Замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке способствовали снижению учетной ставки. Cominbank отреагировал на такие изменения динамично и адаптивно. Мы оставили условия по депозитам на довольно привлекательном уровне. 0,5-1% процентный пункт В настоящее время, в зависимости от периода размещения вкладов, наши клиенты могут получить 17-19% годовых.

Поскольку обновленный макропрогноз от НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки, мы обращаем внимание клиентов на то, что текущий момент достаточно удачен для размещения депозитов. Да, снижение будет происходить постепенно. Однако все равно, депозитные программы всех украинских банков будут предлагать меньше %, чем сейчас. Поэтому сейчас резонно выбрать депозит в долларах США на 6-12 месяцев и таким образом зафиксировать для себя хорошую ставку. Именно депозитные программы с таким сроком в последние полгода были самыми выгодными для клиентов ".

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Справочно

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИНБАНК" (COMINBANK) — универсальный банк, зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. По итогам первого полугодия 2023 года АО "КОМИНБАНК" входит в топ 30 банков с наибольшей адекватностью регулятивного капитала. Банк находится среди лидеров по уровню благотворительных активностей, он первый в рейтинге социальной ответственности среди украинских банков с негосударственной долей. Также банк интенсивно развивает концепцию своей КСО DOBROKOLO и является активным послом корпоративного волонтерства.

Владельцем существенного участия является Стефан Пол Пинтер – основатель и исполнительный директор частной инвестиционно-банковской и управляющей компании GML Capital LLP (Лондон, Великобритания).