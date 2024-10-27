Реформа МСЭК не помешает: Жолнович рассказала, как будет происходить выплата пенсий по инвалидности

Реформа системы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) никак не помешает выплате пенсий по инвалидности. По крайней мере, такое обещание дает министр социальной политики Оксана Жолнович.

Видео дня

Обещание чиновница сделала в соцсети Facebook. Она пожаловалась на "некорректную информацию, которая создает негативное впечатление среди граждан по реформе МСЭК"".

"Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, – будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены", – заверила Жолнович.

Министр добавила, что реформа социальной поддержки лиц, получивших инвалидность, призвана:

усилить поддержку тех, кто получил травмирование или вред здоровью;

ускорить оказание такой поддержки;

уменьшить бюрократию;

сделать систему поддержки во время и после болезни или травмирования "понятной, простой и удобной" для граждан.

Обещание Жолнович прозвучало на фоне продолжающегося из-за системы МСЭК масштабного коррупционного скандала.

Как сообщал OBOZ.UA, началось с того, что правоохранители разоблачили в коррупции главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, находящегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины. Дома и в кабинетах во время обысков нашли наличные деньги в разных валютах на $6 млн. 7 октября Татьяне Крупи суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения 500 млн грн залогов. Позже ее дело передали в НАБУ.

Также выяснилось, что Крупа "поставила" инвалидность II группы почти всем прокурорам Хмельницкой области. Это дает им право на государственную пенсию – иногда сотни тысяч гривен в год. Журналисты предполагают, что правоохранительные органы Хмельницкой области знали о масштабной коррупционной схеме.

После ряда громких задержаний и подозрений по поводу коррупции в МСЭК президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений". Он подчеркнул, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не нужно".

До конца 2024 года МСЭК должны быть ликвидированы. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, после чего указ подписал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, из-за этого скандала генеральный прокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Также недавно стало известно, что центральная МСЭК оставила в силе почти 17 тысяч решений по предоставлению инвалидностей, направленных на проверку в рамках расследования уголовных дел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!