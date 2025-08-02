Просмотр прайс-кепов позволит гарантировать импорт и избежать отключений в августе, – Прокип

В условиях войны, когда риск новых потерь генерации остается высоким, пересмотр предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию является обоснованным шагом для обеспечения стабильности энергосистемы. Об этом заявил директор энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

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"В условиях войны, когда неизвестно, завтра не будет потеряна какая-то генерация, и надо наращивать мощности, потому что на этой неделе произошло еще одно событие, это пересмотр прайс-кэпов", – заявил эксперт.

По его словам, дефицит мощностей уже давно стал постоянной чертой украинской энергосистемы. С этим тесно связана зависимость от импорта электроэнергии, особенно в вечерние часы.

"И когда мы говорим о генерации, о дефиците, мы дефицитны в большинстве, мы дефицитны в мощностях, мы зависимы от импорта. если мы зависимы от импорта, то наша цена будет зависеть от цен соседних стран", – отметил Прокип.

По его оценке, решение НКРЭКУ позволит избежать дефицита электроэнергии в августе, когда из-за жары и ремонтных работ спрос и нагрузки особенно высоки.

"Именно это решение, пересмотр прайс-кепов на рынке, оно было обусловлено необходимостью гарантировать импорт в августе. Потому что высокий риск того, что цена в Европе может скакнуть, соответственно, коммерчески дороже, и оно не вмещается в прайс-кэп, значит мы тогда не покупаем, значит что мы делаем? Мы или отключаем потребителей, или мы, или Укрэнерго получит аварийную помощь. Может получит, может не получит. И заплатит за это, может, в 2-3 раза больше заплатит", – пояснил эксперт.

В то же время, Прокип подчеркивает важность быстрого восстановления генерации в Украине. Поскольку новых мощностей атомной энергетики в ближайшие годы не будет, по его мнению, государство должно инвестировать в развитие ветровой генерации и систем накопления.

Что предшествовало

Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы – с 17:00 до 23:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тарифы на электроэнергию и газ в августе не изменятся. Базовый тариф на ток будет составлять 4,32 грн за кВт*час. Между тем для 98% украинцев стоимость газа будет составлять 7,96 грн.

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